Išli su u pekaru: 'Prijetio je da će ga ubiti pa ga krenuo tući...'

Vidjelo se odmah da je agresivan. Vikao je na mene pa na vozača koji mu je rekao da to nije u redu, a kad se uključio i liječnik, nastao je kaos. Rekao je liječniku da će ga ubiti i krenuo ga udarati rukama po licu, a kad je ovaj pao na pod, samo je nastavio. Kolima hitne pomoći stali smo uz ogradu ceste koja je već mjesecima zatvorena zbog radova i prolaz je zabranjen svima, čak i stanovnicima obližnjih kuća i zgrada. Vraćali smo se s intervencije i stali po marendu. Nas trojica smo bili u pekari, liječnik, vozač i ja, kad je taj čovjek je ušao u pekaru i odmah počeo vikati - kaže nam Antun Čačić (33), medicinski tehničar.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

On je s vozačem i liječnikom, koji je lakše ozlijeđen, došao u zadarsku četvrt Stanovi u nedjelju ujutro, kad ih je napao nepoznati muškarac. Liječnik je, kako su nam rekli ukućani, otišao na bolovanje na otok Vis, odakle je porijeklom, a u Zadru je na specijalizaciji.

Iz Zavoda za hitnu medicinu priopćili su da je nepoznati muškarac verbalno napadao i vozača tima, a nakon što je liječnik je stao u obranu kolege, napadač je počeo s fizičkim napadom na liječnika, zadavši mu više udaraca rukom u glavu, bacio ga na pod i više puta udario.

'Policajci su nam rekli da sve zaboravimo'

- Uz pomoć svih prisutnih, napadača su tek nakon nekoliko minuta uspjeli obuzdati. Odmah je obaviještena zadarska policija, no do dolaska djelatnika MUP-a napadač je napustio mjesto događaja, a policija je napravila zapisnik - kažu u Zavodu, a tehničar Čačić nastavlja:

- Vozač je prodavačici viknuo da zove policiju, ali ona to nije učinila. Dva muškarca su s ulice priskočila u pomoć, a kad je siledžija vidio da vozač zove policiju, prekinuo je s agresijom i otišao. Policajci su nam rekli da je najbolje da sve zaboravimo, da ćemo se bezveze vući po sudovima, da što ćemo s posla imati s budalom, ionako neće dobiti nikakvu kaznu. A napadač je liječniku koji je na specijalizacji mogao uništiti i život i karijeru da mu je slomio ruku ili ga bilo kako teže ozlijedio. Razočaran sam, očekivao sam

veću pomoć i solidarnost - zaključuje Čačić.

Bili smo i u pekari gdje nam je rečeno da je njihov djelatnik obranio liječnika te da je u pekari tada bila i vlasnica, koja ne želi o tome razgovarati jer su "oboje već sve rekli policiji". Iz policije pak kažu da je događaj u obradi, a krim istraživanje i potragaza počiniteljem nezadovoljnim načinom na koji su djelatnici Hitne medicinske pomoći parkirali vozilo, još traje.

Predrag Orlović, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije kazao nam je da mjesečno imaju bar 4-5 verbalnih napada na djelatnike, da su sve učestaliji i da postaje ozbiljno jer prelaze granicu.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

- Do sad se to toleriralo jer kad su djelatnici u akciji, uvijek je to stresna situacija, no ovaj put to nije bilo tako. Ne vidim rješenje. Bio je pokrenut proces da se napad na djelatnike hitne pomoći bude proglašen napadom na službenu osobu, ali koliko vidim ništa od toga. Trpimo, šutimo i radimo svoj posao - kazao je Orlović.

Liječnice na intervenciji, kako su nam rekli, verbalno napadaju još češće i žešće. Dr. Martin Nonković, voditelj zadarske ispostave Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije kaže da se češće napada riječima, ali da se zna dogoditi i fizički napad.

- Najčešće je riječ o verbalnim napadima, na žalost dogode se i fizički napadi na medicinsko osoblje. Mi pokušavamo smiriti situaciju, a nekada je to, na žalost, nemoguće, tako da uz onaj naš medicinski posao za koji smo educirani i plaćeni, mi na žalost često smirujemo ljude i više se bavimo okolinom nego samim pacjentima. Napade puno češće doživljavaju žene, pogotovo ako su sitnije građe, one imaju puno više negativnih iskustava i napada kako pacjenata tako i njihove okoline. Bude tu psovanja majki, boga, svega - zaključuje.