'Ispada da bi Huanita bacili u tamnicu, a ćeliju ne bi ni vidio'

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković komentirao je u ponedjeljak proceduru oko pomilovanja Huanita Luksetića, osuđenog na zatvorsku kaznu jer je uzgajao marihuanu kako bi umanjio simptome multiple skleroze. Podsjetimo, predsjednica Kolinda Grabar Kitarović najavila je da će ga pomilovati.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Bošnjaković je izvijestio da je na adresu Ministarstva stigla molba Huanitovog odvjetnika te da će u najkraćem roku pribaviti izvješća te ih proslijediti Uredu predsjednice, koja je najavila da će ga pomilovati, javlja N1 televizija.

Nije htio komentirati činjenicu da je Luksetić osuđen zbog preprodaje droge iako ju je koristio za potrebe liječenja, ali je imao nešto drugo za reći.

[video: 1203762 / Vox populi: Kako komentirate slučaj huanito]

- U javnosti je predstavljeno da bi on bio bačen u tamnicu. To jednostavno nije točno. Ne bi on ćeliju niti vidio, kada ljudi imaju zdravstvene tegobe idu u zatvorsku bolnicu, ako im ne možemo pružiti sve usluge, idu u redovnu bolnicu - naveo je Bošnjaković.

Ministar je otkrio i da se razmatraju izmjene Zakona o pomilovanju prema kojima bi se ustrojilo novo povjerenstvo u ministarstvu pravosuđa sačinjeno od pravnika, psihologa i drugih stručnjaka koji bi svoje neobvezujuće preporuke slali predsjednici, koja ima ustavne ovlasti za pomilovanja.