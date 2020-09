'Isplata mirovina nikad nije bila niti će biti upitna. A cilj Vlade je rast za dodatnih 10 posto'

Premijer Andrej Plenković potpisao je u ponedjeljak Sporazum o ponovnom osnivanju Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe s Maticom umirovljenika Hrvatske i Sindikatom umirovljenika

<p>U ovim vrlo složenim okolnostima izazvanim epidemijom, mi smo osigurali redovitu isplatu i usklađivanje mirovina. Naglašavam da isplata mirovina nikad nije bila niti će biti upitna. To je vrlo jasna poruka Vlade u zaštiti umirovljenika. Naša Vlada vodi o tome računa i nećemo dopustiti da mirovine bilo kada dođu u pitanje, a zajedno ćemo raditi na tome da budu i više, poručio je u ponedjeljak premijer <strong>Andrej Plenković</strong> prilikom potpisivanja Sporazuma o ponovnom osnivanju Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe s predsjednicom Matice umirovljenika Hrvatske <strong>Višnjom Fortunom</strong> i predsjednicom Sindikata umirovljenika Hrvatske <strong>Jasnom Petrović. </strong></p><h2>Rast mirovina za 10 posto do kraja mandata</h2><p>Pri tome je Plenković naglasio kako je cilj Vlade rast mirovina do kraja mandata za 10 posto. Podsjetio je kako su one mirovinskom reformom već i rasle za oko 12 posto, a one najniže za dodatna tri posto- </p><p>- Tu smo bili posebno osjetljivi - istaknuo je dodavši kako su inicijative Matice umirovljenika i Sindikata prihvaćali u skladu s gospodarskim i financijskim mogućnostima. </p><p>- Jedan od zadnjih dijaloga je o cenzusu za dopunsko zdravstveno osiguranje, kojim smo riješili donekle, može to i bolje, ali na bitno bolje situaciju koja je bila ranije za umirovljenike. Želim istaknuti i proširenje kruga umirovljenika temeljem mirovinske reforme prije dvije godine, kojom umirovljenici mogu raditi uz istovremenu isplatu mirovine, kao i uvođenje primjerenijeg načina usklađivanja mirovina. Rezultati su vidljivi i u ovom trenutku imam 15.500 umirovljenika koji uz mirovinu i rade - rekao je Plenković.</p><p>U 2020. godini, dodao je, razvidan je i porast prosječnog mirovinskog staža kod novih korisnika što ukazuje na jačanje svijesti o potrebi duljeg ostanka u svijetu rada. </p><p>- Samo dužim stažem možemo osigurati veće mirovine, pa tako danas prosječna starosna mirovina za 40 godina staža iznosi 4669 kuna. Naša Vlada će raditi i dalje na unaprjeđenju položaja umirovljeničke populacije i zaštite osoba starije životne dobi. Uvjeren sam da ćemo i u ovom mandatu napraviti dodatne iskorake - istaknuo je premijer. </p><p>Osim povećanja mirovina za 10 posto, Vlada želi proširiti i krug umirovljenika koji mogu raditi i poticati zaposlene da ostanu u svijetu rada i nakon navršene 65. godine za one koji to mogu i žele. </p><p>- Tu je i pitanje razmatranja novog modela obiteljske mirovine. Uvjeren sam da ćemo s obzirom na iskustvo naših partnera kroz rad Vijeća uz međusobno uvažavanje pronalaziti upravo ona rješenja koja su na korist umirovljenika, a da istodobno sve te nove iskorake budemo u stanju financirati - poručio je naglasivši kako je ova godina specifična te da će tijekom iduće godine Vlada nastojati vratiti Hrvatsku u one okvire koji su održivi i jačaju reputaciju na međunarodnim financijskim tržištima. </p><p>- Zadnje izvješće agencije Standard&Poors;, za koje savjetujem svima da ga pročitaju, govori koliko je važno da smo u ovu krizu ušli puno snažniji i otporniji u pogledu gospodarstva nego prije 10-ak godina i kako smo pravodobnim mjerama osigurali, između ostalog, da naši ljudi imaju plaću i da održimo radna mjesta - poručio je Plenković. </p><p>Predsjednica Sindikata umirovljenika, Jasna Petrović, naglasila je kako će prioritet biti borba protiv siromaštva umirovljenika.</p><p>- Tu svakako ulazi i pitanje usklađivanja novog modela mirovina, obiteljskih mirovina, invalidskih, najnižih mirovina, a nadamo se i nekim izmjenama u pravima na rad umirovljenika kako bi zanemarene kategorije, poput obiteljskih umirovljenika, to konačno dobili - istaknula je. </p><p>Što se tiče obiteljskih mirovina, naglasila je kako su one preniske, a 94 posto korisnica su žene.</p><p>- Siromaštvo ima ženski predznak. Očekujemo da će se pronaći način kojim bi se povećao udjel sa 70 na 80 posto partnerove, odnosno partneričine, mirovine koju imaju pravo nasljeđivati, ali da će se napraviti i mogućnost da mirovine koje ste stekli kao radnik imate pravo zadržati, a nakon partnerove ili partneričine smrti imati mogućnost stjecanja određenog postotka njegove ili njezine mirovine - rekla je dodavši kako očekuju i proširenje kapaciteta Domova za starije.</p><p>Predsjednica Matice, Višnja Fortuna, zahvalila je premijeru što je brzo reagirao i već danas potpisao taj Sporazum o ponovnom osnivanju Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe. </p><p>- Mi smo kroz dijalog s Vladom zaista napravili jedan iskorak i zadovoljni smo s načinom kako smo surađivali, i sigurna sam da će taj dijalog dodatno unaprijediti položaj umirovljenika - rekla je. </p><p>Fortuna je naglasila kako vjeruje premijeru da će se mirovine povećati za 10 posto. </p><p>- Kad je premijer rekao, premijer je to i ispunio. Premijer nam je rekao da uvijek možemo doći osobno na razgovor o svakoj temi ako nešto smatramo izuzetno, izuzetno bitnim - poručila je.</p><p>Ministar rada i mirovinskog sustava, <strong>Josip Aladrović,</strong> istaknuo je da će u kontekstu korona virusa jesen zasigurno biti zanimljiva što se tiče mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, zaštite starijih osoba...</p><p>- Tako da ćemo imati intenzivne razgovore i vrlo kvalitetne teme za raspravu - rekao je.</p>