Isplata mirovina u četvrtak

Isplata mirovina za rujan 2026. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama počinje u četvrtak, 8. listopada, priopćio je u ponedjeljak Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) 01/ 45 95 011 i 01/ 45 95 022 i na internetskoj stranici - www.mirovinsko.hr.