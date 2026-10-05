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ZA RUJAN 2026.

Isplata mirovina u četvrtak

Piše HINA,
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Isplata mirovina u četvrtak
Zagreb: Usklađivanje od samo 14 eura više na prosječnu mirovinu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) 01/ 45 95 011 i 01/ 45 95 022 i na internetskoj stranici - www.mirovinsko.hr

Isplata mirovina za rujan 2026. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama počinje u četvrtak, 8. listopada, priopćio je u ponedjeljak Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO).

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Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) 01/ 45 95 011 i 01/ 45 95 022 i na internetskoj stranici - www.mirovinsko.hr.

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