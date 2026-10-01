IMAMO IZRAČUNE Uskoro stiže 13. mirovina! Evo koliko biste mogli dobiti po godini staža

Umirovljenicima u Hrvatskoj u prosincu stiže godišnji dodatak na mirovinu, koji u javnosti kolokvijalno zovu 13. mirovina. Vlada na prijedlog ministra Alena Ružića do 31. listopada treba odrediti vrijednost jedne godine mirovinskog staža za 2026. godinu. Tad će umirovljenici znati na koliki godišnji dodatak mogu računati.

Lani je vrijednost jedne godine staža iznosila šest eura. U Matici umirovljenika Hrvatske navode kako će tražiti da vrijednost godina staža sada iznosi 10 eura. Sindikat umirovljenika Hrvatske izašao je s prijedlogom da vrijednost godine staža iznosi 12,51 euro, a u javnosti su se mogli čuti i prijedlozi da se godina staža vrednuje 15 eura. No isto tako od umirovljeničkih predstavnika, neslužbeno, može se čuti kako je iznos od 8 eura minimum ispod kojeg se ne smije ići. Taj iznos najizgledniji je za izračun tzv. 13. mirovine.

Foto: Patrik Macek/Pixsell

A računica je jednostavna: broj punih godina staža množi se s iznosom po godini staža koji utvrdi Vlada. Uzmemo li da će vrijednost jedne godine iznositi 8 eura, za prosječni staž od 32 godine trajni dodatak iznosio bi 256 eura. Umirovljenici s odrađenih 20 godina staža dobili bi 160 eura, a oni s 40 godina staža dobili bi 320 eura.

Prema prijedlogu Matice umirovljenika Hrvatske, koji traže da vrijednost staža bude 10 eura, umirovljenicima s prosječne 32 godine staža pripalo bi 320 eura, za 20 godina staža dodatak bi iznosio 200 eura, a umirovljenik s 40 godina staža dobio bi 400 eura godišnjeg dodatka.

Gleda li se prijedlog Sindikata umirovljenika Hrvatske, koji traže vrijednost od 12,51 euro, umirovljenici s prosječnim stažem od 32 godine dobili bi dodatak od 400,32 eura, za 20 godina staža on bi iznosio 250,20 eura, a onima s 40 godina staža pripalo bi 500,40 eura. U slučaju da vrijednost godine staža bude 15 eura, umirovljenici s prosječne 32 godine staža mogli bi računati na godišnji dodatak od 480 eura, oni s 20 godina staža dobili bi 300 eura, a umirovljenici s 40 godina staža mogli bi računati na 600 eura trajnog dodatka.

Podsjetimo, lani je, kad je godina staža vrijedila 6 eura, umirovljenik s prosječne 32 godine staža dobio 192 eura, onaj s 20 godina staža primio je 120 eura, a umirovljenici s odrađenih 40 godina staža primili su godišnji dodatak od 240 eura.

Umirovljenici ne trebaju podnositi zahtjev ni odlaziti u urede Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. HZMO dodatak isplaćuje automatski, bez posebnog rješenja.

- Mi smo u programu obećali da će ukupna prosječna mirovina do 2028., dakle otprilike za dvadesetak mjeseci, doći između 750 i 800 eura. Ona je već sad s dodatkom tolika - rekao je premijer Andrej Plenković na sjednici Vlade.

Istaknuo je važnost lanjskog Zakona o mirovinskom osiguranju, kojim je uveden trajni godišnji dodatak ovisan o mirovinskom stažu te naveo da je Vlada najniže mirovine uvijek povećavala za tri posto.

Kolika će točno biti vrijednost jedne godine staža za ‘13. mirovinu’ trebalo bi se znati 9. listopada, kad se sastaje Nacionalno vijeće za umirovljenike, kojem će ovo biti glavna tema.

Zagreb: Usklađivanje od samo 14 eura više na prosječnu mirovinu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Naime, iz HZMO-a su rekli da odluka o vrijednosti jedne godine mirovinskog staža za potrebe isplate godišnjeg dodatka umirovljenicima za 2026. godinu još nije donesena.

- Sukladno Zakonu o mirovinskom osiguranju, Vlada Republike Hrvatske donosi odluku o visini sredstava potrebnih za isplatu godišnjeg dodatka najkasnije do 31. listopada, vodeći računa o fiskalnim mogućnostima državnog proračuna. Slijedom navedenog, ne možemo komentirati neslužbene informacije o mogućem iznosu prije donošenja službene odluke - navode.

256

eura iznos je dodatka za 32 godine staža ako godina vrijedi 8 eura

320

eura iznos je dodatka za 32 godine staža ako godina vrijwedi 10 eura

480

eura iznos je dodatka za 32 godine staža ako godina vrijedi 15 eura