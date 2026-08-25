Isplovila ruska podmornica sudnjeg dana. S torpedima može stvoriti nuklearni tsunami

Rusija je u pogon pustila nuklearnu podmornicu Habarovsk. Nakon što je Habarovsk napustio Severodvinsk i kretao na testiranja u Bijelom moru, njegovo su kretanje pomno pratili vojni analitičari zbog jednog od najopasnijeg oružja kojeg nosi.

Podmornica od oko 10.000 tona posebno je projektirana za nošenje do šest Posejdona, ruskih nuklearnih podvodnih dronova odnosno torpeda koje Moskva predstavlja kao jedno od svojih najmoćnijih strateških oružja.

🚨🇷🇺 Russia's Submarine Built To Launch Poseidon Nuclear Drones Begins Sea Trials



Russia’s Project 09851 Khabarovsk special-purpose nuclear submarine appears to have begun its first factory sea trials after being photographed leaving Severodvinsk on August 17. The voyage takes… pic.twitter.com/XupJFC90cV — Military Summary (@MilitarySummary) August 24, 2026

Prema ruskim tvrdnjama, Posejdon ima vlastiti nuklearni pogon i nakon lansiranja može autonomno putovati prema cilju te pod vodom detonirati nuklearnu bojevu glavu. Rusija tvrdi da bi takva eksplozija mogla izazvati golema razaranja na neprijateljskoj obali, pa čak i snažan radioaktivni tsunami.

Procjenjuje se da mu je domet veći od 9700 kilometara te da može zaroniti do dubine od oko 1000 metara.

Foto: east2west news

Posejdon se posljednjih dana ponovno našao u središtu pozornosti zbog prijetnji koje stižu iz Rusije. Nakon što je Ujedinjeno Kraljevstvo objavilo kako će Ukrajini ustupiti nacrte za proizvodnju dronova na mlazni pogon, glavni Putinov propagandist Vladimir Solovjov.

- Dajte Britancima tri dana da nauče disati pod vodom, a onda ih pogodite Posejdonom - rekao je televizijski novinar koji je ranije tražio da se London gađa Orešnikom.

Predlagao je preventivne nuklearne ili konvencionalne udare po europskim gradovima i logističkim čvorištima kroz koja prolazi zapadna vojna pomoć u Poljskoj i Njemačkoj.

Stručnjaci iz Londona upozoravaju da je i Ujedinjeno Kraljevstvo nuklearna sila sa svojim kapacitetima.

- Morate se zapitati kome Rusi upućuju ove poruke. Posejdon je ono što bismo mogli nazvati specijaliziranom sposobnošću. Ne proizvodi se u velikim količinama i projektiran je za najgore moguće scenarije - rekao je Richard Connolly.

Čini se da Khabarovsk u velikoj mjeri preuzima dizajn s ruskih podmornica s balističkim projektilima klase Borej-A. Fotografije objavljene nakon njezina porinuća prikazuju sličnosti u krmi, pogonskom sustavu i krmenim kormilima, što sugerira da se Rusija oslonila na postojeću konstrukcijsku osnovu nuklearnih podmornica, umjesto da je za plovilo razvijala potpuno novu pogonsku arhitekturu.

Te dvije klase imaju izrazito komplementarne uloge: dok je klasa Borej projektirana za nosivost interkontinentalnih balističkih projektila RSM-56, klasa Khabarovsk koristi torpeda s nuklearnim bojnim glavama kako bi u potpunosti zaobišla proturaketnu obranu i ciljala neprijateljske obale radioaktivnim cunamijima.

Iako je Khabarovsk prvi brod svoje klase, znatno modificirana sovjetska napadačka podmornica klase Oscar, Belgorod, ušla je u službu ranije, u srpnju 2022. godine, kako bi se testirale operacije nosača nuklearnih torpeda i osigurale takve sposobnosti u ranijem roku.

Belgorod nosi četiri lansirne cijevi za torpeda Poseidon, dok Khabarovsk nosi šest, pri čemu nova podmornica ima korist od pogonskih sustava i sustava za smanjenje buke koji su po sofisticiranosti desetljećima ispred. Očekuje se da će u službu biti uvedene najmanje četiri podmornice klase Khabarovsk, usporedo s brzom ekspanzijom flote podmornica s balističkim projektilima klase Borej.