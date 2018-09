'Jeste li me ikada čuli da sam Hrvatsku nazvao ustaškom?'

Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac gost je HRT-ove emisije 'Nedjeljom u 2'.

Na pitanje zašto nikad ne komentira i ne osvrće se na prozivke gdje je bio za vrijeme Domovinskog rata, Pupovac je odgovorio:

- Meni je to ispod časti. Ispod časti mi je da moram nabrajati što sam sve činio u to doba za zemlju u kojoj živim, za moj osjećaj prema ljudima koji su me odgajali, prema rodbini i jedne i druge nacionalnosti, prema budućnosti zemlje u kojoj živim.

Na pitanje zašto se nije jasno i nedvosmisleno odredio prema govoru srpskog predsjednika Vučića u Bačkoj Palanci i rekao da je taj govor štetan za odnose dvije zemlje odgovorio je protu pitanjem.

- Jeste me ikad čuli da sam rekao je Hrvatska ustaška država ili da sam uspoređivao s nacističkom ili fašističkom? Niste.

- Kada bismo u Hrvatskoj imali drugačiji odnos prema činjenici da je od 1991. do 1995. protjerano 250 do 300.000 Srba onda bi svaki moj odgovor na to bio jednostavniji. Kad se mi pravimo da se to nije dogodilo, kao da to nije istina, ili da se dogodilo krivicom onih koji su otišli, moj odgovor bi bio jednostavan. A ovako kad je to bio egzodus od kojeg se Hrvatska neće oporaviti i kad znam sve što znam i tko je sve želio da toga dođe, onda bi trebali razumjeti da ja nisam u istoj poziciji. Imenujem stvari kako mislim da ih treba imenovati. Nisam rekao i ne bih rekao to što je Vučić rekao u onom govoru. Krivci i odgovorni nisu samo na jednoj strani i to stvar dodatno čini kompleksnijom. Spomenuli ste Hašku konferenciju u jesen '91. Nakon što sam sudjelovao u jednom dijelu te konferencije dočekala me vijest o ubojstvu Srba u Gospiću. Kad sam digao glas zbog toga proglašen sam neprijateljem broj jedan - rekao je Pupovac.

Na pitanje koliko SNV dobiva iz državnog proračuna i je li u sukobu interesa kad se dodjeljuje novac SNV-u, kaže:

- Otkako sam predsjednik SDSS sam prenio funkcionalne dužnosti. Moja uloga kao člana savjeta za nacionalne manjina jedan sam od rijetkih, ako ne i jedini koji se izuzima iz rasprava i odlučivanja o sredstvima za programe baš zato da me netko ne bi prozivao da sam u sukobu interesa. Vlada Tihomira Oreškovića i Tomislava Karamarka uvjetovala nam je novac za to da im dajemo podršku i to smo odbili, opstali smo na posuđenom novcu. Ne znam dobiva li SNV 9, 10 ili 11 milijuna kuna.

Komentirao je i najavljeni prosvjed u Vukovaru te rekao kako vukovarski gradonačelnik Ivan Penava ''nije glavni akter u toj priči''.

- Ako je stvarni motiv sankcioniranje za ratne zločine i ako stvarno postoji netko tko krije te podatke volio bih da mi to netko kaže. Đorđe Čurčić je dao izjavu i surađuje s istražnim organima. On je bio običan radnik na nekom stroju na Ovčari, ali to morate pitati njega. Od Srba isto čujem kako sreću ljude u Vukovaru koji su im nekog ubili. A koliko se skrivalo zločina prema Srbima u Dalmaciji, koliko je neprocesuiranih zločina počinjenih tijekom u Oluje, to nikog ne smeta i nitko ne organizira prosvjede. Prosvjed nije način. Propitivanje rada institucija da, ali korištenje pitanja ratnih zločina da bi se otvorilo vrata za politiku koja je jednom bila poražena, da bi se smijenila vlast koja je demokratski izabrana, to je nešto drugo - zaključio je Pupovac.