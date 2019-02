'Ispod razine je odgovarati na pitanja o kojima nema dvojbe'

Ured predsjednice Republike Kolinde Grabar Kitarović u subotu je odbacio tvrdnje njezina bivšeg savjetnika za unutarnju politiku Mate Radeljića da je srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću predsjednica obećala da neće koristiti termine 'velikosrpska agresija' ili 'genocid u Srebrenici', poručivši da je ispod svake razine ponovno odgovarati na pitanja oko kojih nema nikakve dvojbe.

"Ispod svake razine je ponovno odgovarati na pitanja oko kojih ne postoji nikakva dvojba. Ono što se dogodilo 90-tih godina bila je agresija na Hrvatsku u ime velikosrpske politike, a zločin u Srebrenici je i Međunarodni sud utvrdio kao genocid i nitko dobronamjeran to ne dovodi u pitanje", izjavila je glasnogovornica Ureda predsjednice Ivana Crnić na upit medija o izjavi Mate Radeljića.

On je za RTL izjavio da je predsjednica Vučiću dala obećanje da neće koristiti termine "velikosrpska agresija" i "genocid u Srebrenici".

RTL je pitao Radeljića na koga je predsjednica mislila kada je danas, odgovarajući na pitanja novinara o izjavi koju je svojedobno dala da je „Za dom spremni” povijesni hrvatski pozdrav, rekla da je pogriješila i to zato što joj je to više puta rekao netko od njezinih savjetnika.

"Ispada da je predsjednica bila nekakva marioneta svojih savjetnika. Ne znam na koga je mislila i bilo bi lijepo da je kazala na koga misli", kazao je Radeljić za RTL.

Potom je postavio pitanje je li joj netko od njezinih savjetnika rekao da nakon posjeta Aleksandra Vučića da nalog da se ni u jednom njezinom javnom obraćanju i ni u jednom govoru ne smije spomenuti pojam velikosrpske agresije niti genocida u Srebrenici.

"Osobno mi je nakon posjeta Aleksandra Vučića kazala da ne želi više da se ni u jednom obraćanju koristi termin velikosrpske agresije ili genocida u Srebrenici jer je to obećala Aleksandru Vučiću. Neka to sada demantira i svali na svoje savjetnike", kazao je Radeljić.

Ustvrdio je da predsjednica niti u jednom svom govoru nakon posjeta predsjednika Srbije Vučića Hrvatskoj nije spominjala te termine. No, u međuvremenu su neki mediji istražujući došli do zaključka da to nije istina i da je predsjednica govorila 'velikosrpska agresija'.