Ispovijest Belgijke: 'Posvojila sam kćer iz DR Konga i kasnije doznala da je ona oteto dijete!'

Imam kćer koju sam 2015. godine posvojila iz Demokratske Republike Kongo, tad je imala tri godine. Potom smo 2017. doznali da smo posvojili oteto dijete i srušio nam se svijet. Naša kći u DR Kongu ima majku i dvije sestre, otac joj je nestao. Vrlo su siromašni i teško žive. Majka joj ne zna pisati, ne zna francuski nego samo jezik lingua, žive bez struje u vrlo teškim uvjetima. Mi ne možemo otputovati tamo jer to može biti životno opasno za nas s obzirom na situaciju u toj državi. Pokušavamo nekako stupiti u kontakt, ali to ide teško. No ne mogu okrenuti glavu od ovoga, moja kći još ne shvaća što se dogodilo. Na dan kad sam joj objasnila što se zbiva, moj sin kojeg smo posvojili iz Etiopije, bio je izvan sebe. Prva reakcija mu je bila: 'Je li tako i za mene?'. Nikad neću zaboraviti kad me pitao: 'Jesam li i ja ukraden?'. Rekla sam mu: 'Ne, to nije tvoja priča, tamo te majka ne čeka'. Kći je bila u šoku. Bila sam vrlo loše kad sam morala svojoj djeci sve objasniti, rekla nam je potresena Belgijka.