Otac nestalog Mateja Periš (27) za Blic je rekao kako se nosi s cijelom situacijom te što proživljava njegova obitelj.

- Čekamo nešto, a ne znamo koliko ćemo čekati, ni kakav će biti ishod. Nedostaje mi sin, moj smisao života. Čovjek sam koji sve razumije i da život nije jednostavan, ali ovo stanje ne želim nikome, ni najgorem čovjeku - rekao je Nenad Periš, otac nestalog Mateja.

Potraga traje već šesti dan, a Nenad je u Beograd stigao u nedjelju, treći dan od početka potrage za njegovim sinom.

Kazao je kako je od tad u komunikaciji s nadležnim institucijama, ali za sad nema nikakvih informacija o tome gdje bi mogao biti njegov sin. Dodao je i kako se pojavljuju različiti snimci i objave u medijima, koji po onome što zna idu u potpuno drugom smjeru.

- Obitelj i ja čekamo nešto za što ne znamo koliko ćemo čekati, niti kakav će biti ishod. Otac sam, odgajao sam djecu i znam da je život nepredvidiv, ali emocije koje imam i stanje u kakvom sam je grozno. Ovo ne želim ni najgorem čovjeku. Imam podršku prijatelji, a jedino što želim je da nađem svog sina i da se ovo završi - rekao je Periš.

Otac je stigao u Beograd, a ostatak obitelji je u Splitu. Kako kaže, stalno su u kontaktu.

- Matej ima dvije sestre koje su jako loše, grozno im je. Kada razmišljamo o budućnosti, životu... Mi smo tu gdje jesmo i čekamo - dodaje otac.

Osvrnuo se i na večer kad je njegov sin nestao te odnos s njegovim prijateljima. Rekao je kako Matej i mladići koji su bili s njim u klubu 'Gotik' su njegovi najbolji prijatelji već 20 godina.

'Prijatelji mu stalno plaču i grozno se osjećaj'

- Provodili su vrijeme zajedno u Splitu. Druže se cijeli život, sa svima njima sam u kontaktu. Prijatelji mu stalno plaču i grozno se osjećaju. Teško im je - rekao je Nenad te dodao kako su se mladići u ponedjeljak vratili u Hrvatsku.

Neki navode kako su nestanak svoj prijatelja prijavili kasno, a kako otac kaže, očekivali su da će se pojaviti.

- Isti dan su prijavili nestanak. Zvali su ambasadu, očekivali su da će se pojaviti. Ja tu ne vidim neki problem, mladi ljudi kad slave ne misle na stvari koje se mogu dogoditi, koje mogu biti loše - rekao je.

O snimci: Ono čak nije ni stil plivanja mog sina

Komentirao je i snimke koje su se pojavile u medijima.

- Na snimku gdje se vidi taksi je Matej, gdje trči, to je isto on. No, snimak na kojem netko pliva nije moguće da je moj sin. Ne može nitko onako plivati u vodi u kojoj je temperaturu 4 stupnja. Ono čak nije ni stil plivanja mog sina. Mislim da je ono neki predmet koji pluta, a ne Matej - naglasio je otac.

Na upit je li njemu ili Matejevim prijateljima poznato zbog čega je trčao u sred noći bez jakne, zašto je pokušao ući u taksi, njegov otac nije znao odgovor na ta pitanja. Kako kaže, ne znaju ni njegovi prijatelji.

- Nismo sigurni je li htio otići do apartmana pa se vratiti - govori otac.

- Možda je htio uzeti taksi da prije što prije ode pa se vrati, pa zbog toga nije uzeo jaknu. Ne znamo ništa - dodaje otac nestalog 27-godišnjaka. Rekao je i kako ono što zna je to da je njegov sin normalno komunicirao s taksistom kad je pokušao ući u vozilo.

- Mislim da nije htio vratiti se nazad u klub te je zatražio taksi i krenuo na zadnja vrata kako se obično ulazi u vozilo. Neki su mi rekli da je taksist bio zauzet zbog svjetla na vozilu, a po ponašanju Mateja vidi se da je pitao može li ući, ali da mu taksist odgovara da je zauzet. To pokazuje da je komunicirao normalno, da nije tražio nešto, već je htio da negdje stigne što prije, najvjerojatnije u apartman - objašnjava Periš.

Oprostite mi što se ne javljam, želim biti sam

Otac govori i da ne odgovara na sve telefonske pozive jer mu je tako lakše, kako kaže, želi biti sam sa sobom, a osim toga jedino što ga zanima jest Matej.

- Oprostite mi što se ne javljam. Moram biti malo sam. Ovo predugo traje. Vjerujem MUP-u i znam da ako ga itko nađe to će biti policija jer ona radi svoj posao. Također i Ambasada Hrvatske je svakodnevno u kontaktu sa mnom, tu su za mene ako mi što treba - rekao je Periša, a zahvalio se i predsjedniku Srbije, Aleksandru Vučiću što je pokazao interes za slučaj.

- Znam da je i predsjednik uključen, da prati potragu i hvala mu na tome. Samo da sve ovo završi i da nađemo Mateja - zaključuje otac.