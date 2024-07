Ispovijest osmaša s prijamnog u srednju školu: 'Imao sam 5.0, ali ova pitanj nikad nisam vidio'

Učenica koja je sanjala o upisu u MIOC i smatrala da ima izravni upis, ostala je bez mjesta u željenoj školi. Zbog sustava bodovanja natjecanja bila je uvjerena da će imati izravni upis, no to nije bilo tako i morala je na prijamni ispit koji nije položila jer se nije stigla pripremiti. Čija je to greška bila, ustanovit će Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, a roditelji najavljuju tužbe.

Stresno je i mnogim drugim učenicima koji ovih dana upisuju srednju školu, posebno u Zagrebu gdje već tradicionalno vlada navala na dio gimnazija, ali i njihovim roditeljima, te samim školama. Prema podacima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, najviše prijava učenika zasad ima opći smjer II. gimnazije. Na 156 mjesta prijavilo se više od 1200 učenika. Više od 1000 učenika prijavilo se i u Gornjogradsku, VII. gimnaziju, te X. gimnaziju Ivan Supek, kao i u I. ekonomsku školu. U gimnazijama koje provode prijamne ispite više ne bilježe ovako veliku navalu, no interes je i dalje velik.

'Jako teška pitanja'

Razgovarali smo s učenikom koji je izašao na ispite u nekoliko gimnazija kako bi osigurao dodatne bodove za upis željene škole. Kroz osnovnu školu u svim je razredima prolazio s 5,0.

- Bio sam na prijamnom u I. općoj gimnaziji i u PŠ Vladimira Preloga, pisao sam kemiju tamo za prirodoslovno-matematički smjer. Moram priznati da su me šokirali zadaci, bili su baš teški. Test se pisao sat i pol, ali ja sam izašao nakon 45 minuta. A imao sam više od 80 posto točnih zadataka na nacionalnim ispitima - kaže nam Ivan, zagrebački učenik koji se nada da će uspjeti upisati I. gimnaziju. Tamo je pisao matematički dio prijemnog, na kojem je osvojio 3,5 boda.

Više je bodova prikupio na testu iz hrvatskog, 6,5, pa se nada da će mu to biti dovoljno za upis.

- Mislim da se za Prelog jednostavno nisam dovoljno spremao. Dosta mojih prijatelja išlo je na privatne instrukcije za prijamni, ali ja nisam htio. Imam dobre ocjene iz osnovne, vjerujem u sebe - kaže nam on.

Iznenadilo je, kaže, i kad je vidio koliko roditelja čeka djecu ispred Preloga da završe s testom.

Višestruko više prijavljenih

Prema rezultatima prijamnih, piše srednja.hr, u Gimaziji Tituša Brezovačkog i XV. gimnaziji (MIOC), na testiranje je izašlo oko 350 učenika. Ravnatelj MIOC-a Nikola Dmitrović kazao je kako su prijamni prošli bez incidenata, te je šest kandidata dobilo maksimalnih 10 bodova. Damir Jelenski ističe kako su i ove godine imali više prijavljenih učenika s maksimalnih 80 bodova nego što je upisna kvota. Prijamni su pomogli da ipak prođu i učenici koji nisu imali tih 80.

Na prijamni ispite ovaj su tjedan izlazili i učenici koji upisuju umjetničke škole, te one koje traže provjere iz likovnih sposobnosti, poput zagrebačke Škole za grafiku. dizajn i medijsku produkciju, te Škole za modu i dizajn. U zagrebačkoj Školi primjenjene umjetnosti i dizajna također vlada već tradicionalna navala, pa na prijamni izlazi i dvostruko više učenika nego što ih primaju.

I u gimnazijama u Splitu, Rijeci i Osijeku višestruko je veći broj prijava nego što su kvote, no učenici tijekom dva tjedna prijava mogu prijavljivati po šest programa, pa je mnogo višestrukih prijava koje "napumpavaju" ljestvice. S druge strane, u manjim gradovima nema sličnih problema. No ravnatelji se slažu kako je nužno potrebno smanjiti inflaciju petica u osnovnim školama jer se stvara nerealna slika uspjeha. Važno je, ističu, pronaći model koji će prvenstveno smanjiti pritisak roditelja na škole i nastavnike, ali i osigurati standardizirano ocjenjivanje znanja.

Upisne ljestvice zaključavaju se 10. srpnja.