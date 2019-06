Ispovijest pretučene: 'Njih 20 me divljački tuklo, bez milosti'

S trojicom prijatelja “sezonaca” i bračkim vatrogascem pretučena je na autobusnom kolodvoru u Supetru na Braču u nedjelju u četiri sata ujutro.

- Tog kolegu na kojeg sam se bacila nastavili su tući nogama. Nisu imali milosti ni prema meni, divljački su me šutali na tlu - ispričala nam je nesretna djevojka, kojoj su liječnici previli ruku. Zadobila je modrice po cijelom tijelu, kao i njezini kolege. Najteže je stradao Bračanin, ujedno i vatrogasac. Njemu je slomljen nos na četiri mjesta.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Policija je protiv dva mladića podigla optužne prijedloge, no napadača je bilo dvadesetak.

- Cipelarili su nas desetak minuta, dok nije naletio taksist koji nas je spasio - rekao je pretučeni vatrogasac.

Supetrani su u šoku. Mještani su zgranuti napadom na sezonske radnike, i to u osvit turističke sezone i uz povike: “Ubij Srbina!”.

- Na Braču se u subotu igrao Torcida kup i mi smo na putu kući prošli pored pekarnice kojoj su u blizine prostorije Torcide u Supetru. A kad su nas nakon 200 metara zaskočili, samo su vikali: ‘Tko je od vas Srbin’ i ‘Ubij Srbina’ - pričao nam je brački vatrogasac, kojemu su slomili nos.

Nisu se ni snašli, a već su ih okružili napadači.

Foto: čitatelj 24sata

- Vraćali smo se iz izlaska i preko rive krenuli prema našem smještaju. Prošli smo pored pekarnice i vidjeli grupu od dvadesetak ljudi kako sjede za stolovima obližnjeg kafića. Nismo uopće pričali s njima, jedino sam ja upitala kolegu hoće li pojesti što iz pekarnice. On je odgovorio da neće i nastavili smo dalje - rekla nam je napadnut djevojka i nastavila:

- Kad smo prošli još nekih stotinjak metara i skoro već došli do smještaja, netko je iza ugla povikao: ‘Srbine!’.

Foto: čitatelj 24sata

I onda je nastao potpuni kaos. Letjele su šake, cipelarilo se nesretne sezonce na tlu. Bilo je jauka i krvi.

- Okružili su nas i počeli ispitivati: ‘Tko je ovdje Srbin, tko je Srbin?’. Nitko u šoku nije rekao ni riječi, a onda je počelo. Udarali su ih sa svih strana, jednog su kolegu pokušali udariti bocom u glavu. Nisu ga pogodili, ali onda su ih oborili na tlo i cipelarili. Jedan od kolega je pokušao pobjeći, ali brzo su ga sustigli te pretukli i njega - rekla je.

Foto: čitatelj 24sata

Sve su nam ispričali, ali željeli su ostati anonimni. Već dugo su “sezonci”. Djevojka u Supetru radi već četiri ljeta, a mladić iz Vukovara (22) dvije je godine radio na Hvaru, a posljednje dvije radi na Braču, tako da je i on iskusan “sezonac”. Ni njih dvoje, kao ni ostali napadnuti radnici nisu do sada imali nikakvih neugodnosti, ali ovo što im se dogodilo u nedjelju rano ujutro neće zaboraviti cijelog života.

- Otac mi je rekao, vrati se, što ćeš tamo gdje te ne žele. Ali neću, ostat ću, došao sam raditi i zaraditi - rekao nam je mladić s porezotinom ispod lijevog oka.

I Varaždinki su roditelji rekli da ode s Brača.

- Mama mi je rekla da se vratim kući, ali neću, ostat ću raditi u Supetru - rekla je djevojka priznavši da je još pod dojmom svega što se desilo.

Foto: čitatelj 24sata

- Pa nije lako, sinoć kad sam išla s posla nije mi bilo ugodno. Da, išli smo svi zajedno, ali ipak je ostao neki osjećaj neugode, kao da će se sve to ponoviti.

Od težeg stradanja spasio ih je taksist, koji je također htio ostati anoniman.

- Kad sam vidio što se događa, pomogao sam im kako sam najbolje mogao. Prvo sam pomislio na svoju djecu, da bi umjesto njih to mogli biti oni - istaknuo je hrabri taksist.

Varaždinka i tri Vukovarca rade u jednom restoranu u Supetru i svi su rekli da ostaju raditi na otoku.

- Ovaj napad je sramotan čin, ali svake godine ima problema kad se održava taj turnir - rekao je vlasnik restorana.

A održavao se Torcida kup. Iako za sada nema konkretnih dokaza da su napadači članovi Torcide, u Supetru nitko u u to ne sumnja.

Premda su ljutiti i ogorčeni, i drugi sezonci iz Supetra ne misle se vratiti kući.

- Ne, ne bojimo se iako je i prošlih godina bilo problema kad bi za taj turnir dolazila ta ekipa iz Splita. Ali domaći ljudi sve nas ovdje već poznaju i rekli su nam da se ne bojimo. Ne, nitko od nas neće se zbog ovog napada vratiti kući, ostat ćemo tu i nastaviti raditi - kažu djelatnici nekoliko obližnjih restorana.

Brački incidenti: Janicu vrijeđali, Mamića udarili...

Tužna sam što se ne mogu sigurno kretati po svojoj domovini, rekla je 2017. Janica Kostelić.

Državna tajnica za sport krenula je na finale teniskog turnira u Bolu, no u supetarskoj trajektnoj luci su je žestoko izvrijeđali optuživši je da ne provodi Zakon o sportu. Janica je odmah nakon incidenta napustila Brač.

Samo nekoliko dana prije tog incidenta u Bolu na Braču napadnut je Zdravko Mamić. Njega je mladić udario šakom u glavu, a Mamić je pao u more. Napadač je pokušao pobjeći, no uhvaćen je i zadržan do dolaska policije.

Plenković oštro osudio napad

- Oštro osuđujem ovakav čin nasilja i nesnošljivosti usmjeren prema pripadnicima nacionalnih manjina, protiv čega ćemo se nastaviti boriti svim mehanizmima koje državne institucije imaju na raspolaganju kako bi se nasilje preveniralo, počinitelji oštro sankcionirali, a javnost senzibilizirala na nultu toleranciju prema nasilju', poručio je predsjednik Vlade Andrej Plenković.

- Jasno se protiveći svakom obliku nasilja i nesnošljivosti prema pripadnicima nacionalnih manjina, hrvatska Vlada, ističe premijer, oštro osuđuje i recentni slučaj huliganskoga nasilja u Supetru na Braču, a žrtvama tog huliganskog čina žele brz i potpun oporavak.