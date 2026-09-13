Vatrogasci su u nedjelju nastavili s gašenjem požara, a od jutra im pomažu i četiri kanadera...
Ispovijest vatrogasca iz srca požara: 'Doslovce smo se sinoć tukli sa vatrenom stihijom...'
Bilo je jako gadno, borili smo se zvjerski sa vatrenom stihijom da obranimo kuće, rekao je za 24sata zapovjednik vatrogasaca iz Rovinja, Evilijano Gašpić.
- Ovo je teška intervencija, doslovce smo se tukli s vatrom, čuvali smo svaku kuću - opisao nam je Gašpić koji je i sam na terenu.
Podsjetimo, vatrogasci se već danima bore sa vatrenom stihijom na Braču. Posebno dramatično sinoć je bilo u Milni, gdje je došlo do evakuacije ljudi.
Ipak, stanje na požarištu je jutros mirnije, iako i dalje puše bura. Vatrogasci su tijekom noći branili svaku kuću na ugroženom području, no unatoč njihovim naporima ima i oštećenih objekata.
- Dok ne dobijemo drugu zapovijed bit ćemo tu. Svi su umorni, mi ne smijemo bit umorni u odnosu na dečke koji su odavde i koji su tu već danima - rekao nam je Gašpić.
Sinoć je ukupno evakuirano 227 osoba, a prema dosad dostupnim informacijama, dvije osobe lakše su ozlijeđene.
Vatrogasne snage nastavljaju s gašenjem i osiguravanjem terena. U gašenju požara iz zraka trenutačno sudjeluju četiri kanadera, izvijestili su vatrogasci.
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