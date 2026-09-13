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BUKTINJA NA BRAČU

Ispovijest vatrogasca iz srca požara: 'Doslovce smo se sinoć tukli sa vatrenom stihijom...'

Piše Luka Safundžić,
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Ispovijest vatrogasca iz srca požara: 'Doslovce smo se sinoć tukli sa vatrenom stihijom...'
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Foto: JVP Rovinj/Facebook
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Vatrogasci su u nedjelju nastavili s gašenjem požara, a od jutra im pomažu i četiri kanadera...

Bilo je jako gadno, borili smo se zvjerski sa vatrenom stihijom da obranimo kuće, rekao je za 24sata zapovjednik vatrogasaca iz Rovinja, Evilijano Gašpić.

- Ovo je teška intervencija, doslovce smo se tukli s vatrom, čuvali smo svaku kuću - opisao nam je Gašpić koji je i sam na terenu. 

Podsjetimo, vatrogasci se već danima bore sa vatrenom stihijom na Braču. Posebno dramatično sinoć je bilo u Milni, gdje je došlo do evakuacije ljudi. 

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Ipak, stanje na požarištu je jutros mirnije, iako i dalje puše bura. Vatrogasci su tijekom noći branili svaku kuću na ugroženom području, no unatoč njihovim naporima ima i oštećenih objekata.

- Dok ne dobijemo drugu zapovijed bit ćemo tu. Svi su umorni, mi ne smijemo bit umorni u odnosu na dečke koji su odavde i koji su tu već danima - rekao nam je Gašpić. 

Sinoć je ukupno evakuirano 227 osoba, a prema dosad dostupnim informacijama, dvije osobe lakše su ozlijeđene.

Vatrogasne snage nastavljaju s gašenjem i osiguravanjem terena. U gašenju požara iz zraka trenutačno sudjeluju četiri kanadera, izvijestili su vatrogasci.

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