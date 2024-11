Ispovijest žene koja je srećom izbjegla smrt: 'Bog me spasio, tu sam sjedila prije par minuta'

Osim muškarca koji se digao par sekundi prije stravičnog pada nadstrešnice, žena (45) iz Stepanovićeva kod Novog Sada jedna je od onih koji su bili u blizini i srećom izbjegli tragediju na željezničkoj stanici u petak.

- Sam Bog me spasio, nitko drugi, vjerujte. Krenula sam to jutro po neke stvari u Novi Sad, kao što i obično radim. Došla sam na stanicu oko 11.25 sati i sjela na jednu od klupica. Dijelila sam je sa starijim čovjekom. Sjedim i razmišljam jesam li kupila sir. Pogledam u vrećicu i vidim da nisam. Ustanem, pa opet sjednem, pomislim tko će se opet vraćati na tržnicu i to zbog sira, ali opet me nešto kopka i odlučim propustiti taj autobus i otići onim kasnije - rekla je žena za Kurir, očiju punih suza od plakanja te nastavila.

Novi Sad: Očevid nakon pada nadstrešnice na želježničkoj stanici | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

- Otišla sam na tržnicu, kupila sir i vraćam se stanici, a ono kao da sam u nekom filmu. Okrećem se oko sebe, sirene se čuju, čujem jaukanje, dozivanje, bolno zapomaganje - ispričale je i dodala kako su joj u tom trenu pale sve vrećice koje je držala.

- Sve što sam vidjela je da padam. O Bože, mogla sam poginuti, sjedila sam tu prije nekoliko trenutaka. Problijedjela sam, znam da me neki čovjek pridržao. Pitao me jesam li dobro, nisam mu ništa rekla, htjela sam, ali nisam mogla pustiti glas - ispričala je u jednom dahu.

- Ne sjećam se kako sam došla kući - nastavila je te dodala da joj je muž pričao da se plašio da je i ona nastradala jer se nije javljala. Ispričala je i kako je poznavala nastradale Đuru Švonju (75) i tinejdžera Nemanju Komara (17).