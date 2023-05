Ispovijesti iz sela užasa: 'Pitali su ga što radi. Iz auta je izvadio kalašnjikov i počeo ih ubijati'

Odjednom smo čuli rafale, a ovo je inače jedno od najmirnijih mjesta u okolici. Slavio se i Prvi maj te je stvarno mirno mjesto. Došao sam ovdje prije godinu dana iz Crne Gore. Omladina ovdje sjedi ispod lipe, kulturni su i uvijek bi me pitali: ‘Deda, trebate li što, kako vam možemo pomoći’. Stalno bi se čule pjesme, ništa drugo. Šokirani smo, govori nam to Slobodan Nikolić, stariji mještanin Dubona u Srbiji, kraj čije kuće je Uroš B. (21) započeo svoj krvavi pohod u kojem je ubio osmero, a ranio 14 ljudi.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Žrtve su imale između 15 i 25 godina. Sve je počelo kraj lokalnog igrališta, gdje su mladi ranije obilježavali Đurđevdanski uranak zbog Dana žalosti koji je proglašen u Srbiji.

- Mislio sam da je netko dobio sina pa puca u zrak jer je takav običaj, ali onda sam vidio komešanje na ulici i galamu. Tad smo shvatili da nije riječ o zabavi, a kad sam izašao, imao sam što vidjeti. Tuga, velika tuga - rekao je Slobodan.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Na tome mjestu se i dalje vide lokve krvi, a tragova krvi je bilo duž ulice. Na mjestu gdje se obilježavao uranak vide se razbacane stvari. Susjedi u nevjerici stoje u svojim dvorištima te se svako malo može čuti jecaj.

- Što nas je ovo snašlo, jao majko moja. Odu mladi životi, odu mladi životi. Pa što nam se to događa u zemlji?! Pa ovo je žalost, katastrofa. Jednom riječju katastrofa. Što da ja vama kažem - s knedlom u grlu nam govori druga susjeda čija je kuća nasuprot igrališta.

- Nisam se usudila izaći na ulicu. Ja sam starija žena, živim sama. Jako sam se uplašila. Prvo je moj mačak počeo trčati u kuću, tad sam čula pucnjavu. Nije mi bilo svejedno. Pogledala sam kroz prozor i vidjela komešanje. Ostala sam u kući. Strava, strava… Nemam vam što drugo reći - dodala je jecajući susjeda.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

I drugi mještani govore isto. Šokirani su cijelom situacijom, a neki od njih poznavali su obitelj osumnjičenog za ubojstva.

- Poznavao sam mu roditelje. Bili su fini ljudi, otac mu je imao čin u vojsci, a mama je radila na Vojnomedicinskoj akademiji. S njim nisam imao previše kontakta, vidio sam ga svega jednom ili dva puta - rekao nam je jedan od susjeda.

No neki mještani ga ne pamte samo po dobrom.

- Bio je bahat i čudan. Rekao bih dosta razmažen. To je dobrostojeća obitelj, a on je i prije znao biti agresivan. Očito je nešto kulminiralo, ali da je bio cvijeće, nije. Policija je nekoliko puta dolazila zbog njega jer je znao biti agresivan. Ali da je spreman ubiti toliko ljudi, to stvarno nisam mogao ni sanjati - ispričao nam je jedan od susjeda.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Najmlađa žrtva masovne pucnjave je 15-godišnji dječak. Kako su ispričali mještani Orašja, susjednog sela, dječak je stradao pokušavajući zaštititi brata od metka.

- Vidio je ubojicu kako ide s puškom. U tom trenutku je bio pored brata. Kako bi ga zaštitio, dječak ga je gurnuo u stranu i tad je ubijen. Užas, ma užas - rekao je jedan mještanin.

Mještani istoga sela su za Novu.rs ispričali kako je Uroš na mjesto zločina stigao Mercedesom.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

- Ubojica je izašao iz automobila i rekao: ‘Lezite na zemlju, sve ću vas pobiti!’. Jedan od mladića koji su bili tu pomislio je da se šali i pitao ga: ‘Hoćeš li pivo? Ajde, sjedi’ - prepričavaju mještani.

Ubojica se potom dao u bijeg, a prestravljeni mještani koji su čuli rafalnu paljbu pozvali su hitnu pomoć i policiju. Tijekom te potrage vladalo je “ratno stanje”. Cijelo su područje nadlijetali helikopteri. Vijesti su se brzo širile selima pa su se ljudi zaključali u svoje domove. U mraku su se molili Bogu kako im ubojica ne bi došao na vrata. Policija je Uroša B. uhitila nakon osam sati bijega, u okolici Kragujevca, gdje se pokušao sakriti kod rodbine. Zbog svega su privedeni i njegov ujak i djed zbog sumnje da su mu pomagali u skrivanju. Srpska policija pretresla je vikendicu koju koristi osumnjičeni u obližnjemu mjestu Ševšin i u njoj pronašli lovačku pušku, pištolj, signalni pištolj, dva prigušivača, lovački nož i druge dijelove oružja. Osim toga, pronašli su još i 164 komada streljiva različitih kalibara, 13 lovačkih patrona, 12 čahura, 4 signalna metka te 25 komada municije za lovačku pušku. Tijekom pretresa kuće i pomoćnog objekta u naselju Vinjište policija je pronašla i četiri ručne bombe, više kutija s municijom za pištolj, okvir pištolja, dva okvira za automatsku pušku, nosač optike te automatsku pušku bez serijskog broja. Za osumnjičenim je tragalo oko 600 policajaca.

Foto: MUP Srbija

MUP Srbije objavio je fotografiju Uroša B. nakon uhićenja na kojoj se vidi kako sjedi u policijskom automobilu s rukama iza leđa u lisicama. Na sebi nosi majicu s natpisom “generation 88” (generacija 88), zbog čega su srpski mediji počeli nagađati da je fan Adolfa Hitlera. Kod nacističkih simpatizera 88 označava “Heil Hitler” - odnosno slova H i H.

Cijeli slučaj komentirao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.

Foto: Milos Tesic/ATA Images/PIXSELL

- Pobio si ljude s majicom ‘Heil Hitler’, generacija 88! U Srbiji si našao svog Hitlera, đubre jedno! Ovdje si se našao njemu diviti i ubijati ljude, njemu koji nam je pričinio toliko zla - rekao je Vučić i dodao kako je osumnjičeni na pitanje o motivu zločina iznova ponavljao samo jednu riječ - omalovažavanje.

Iz auta je izvadio pušku i ubio ih

Oni su tu sjedili i pričali, on im je prišao i upucao ih iz čista mira. Ubio mi je unuka i unuku, rekao je to djed policajca Milana Panića (21) i njegove sestre, koje je u krvavom pohodu ubio Uroš B.

- Ovaj jedan mu je rekao: 'Što radiš to?'. On je izvadio iz vozila kalašnjikov i počeo pucati. Jedan susjed koji je bio s njima umro je u bolnici - plačući je govorio neutješni djed za srbijanske medije.

Susjedi su za policajca i njegovu sestru imali samo riječi hvale.

- Moja su djeca odrasla s njima. Cijelu noć nismo oka sklopili. Pili smo tablete za smirenje. To su bila predivna i radišna djeca, a sad ih više nema. Jako smo tužni i šokirani - kroz suze nam je govorila njihova susjeda.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Srpska ministrica zdravlja Danica Grujičić rekla je kako svih 14 ozlijeđenih imaju prostrjelne rane te su životno ugroženi.

- M. A. (2005.) hemodinamski je još nestabilan, od svih je najteže ozlijeđen. Svi unutarnji organi su mu ozlijeđeni. S. Lj. (1972.) metak je završio u prsnom košu, izgubio je mnogo krvi. Ozlijeđen mu je kralježak, ne može pomicati noge. M. M. (1967.) u stabilnom je stanju, zadobio je ozljede prsnog koša i trbušne maramice te je kirurški saniran. N. N. (2006.) ima uz prostrjelnu ranu glave još jednu, gdje je metak ostao zaglavljen iza lijevog oka. Ozlijeđen joj je i mjehur. I. I. (20-ak godina) zaprimljen je u stanju hemoragičkog šoka jer mu je metak prekinuo i arterije i vene u desnoj nozi. Operiran je. V. N. (2003.) zadobila je ozljede prepone i desne noge - otkrila je srbijanska ministrica.

Ispričao nam je jedan od susjeda privedenog Uroša

Policija mu je dolazila jer je bio agresivan. Ali da je spreman ubiti toliko ljudi, nisam mogao ni sanjati

Policija je blokirala sve ulaze i izlaze iz sela

Srpski MUP objavio je kako su u ‘lov’ na ubojicu također išli s kalašnjikovima. Bojali su se kako će i na njih mogao pucati. Nasreću ostatak oružja ostavio je u vikendici

<<< Sve o masakru u Mladenovcu možete detaljnije pratiti OVDJE >>>

Najčitaniji članci