Ispovijest djelatnice Centra za autizam: Svi smo ugroženi!

Nismo banka s pleksiglasom. Ne možemo držati distancu. Ta djeca su po nama, mi smo s njima u zahodima, pljuju, plaču po nama. Stalno smo u fizičkim dodirima koji uključuju izlučevine, kaže nam djelatnica

<p>Razgovarali smo s <a href="https://www.24sata.hr/news/split-virus-je-usao-u-centar-za-autizam-i-skolu-obolio-djelatnik-700667" target="_blank">djelatnicom Centra za autizam u Splitu čiji kolega je obolio od koronavirusa.</a> Željela je ostati anonimna. Obratila nam se da izrazi zabrinutost za štićenike. Upitali smo je kolika je šansa da su oni pokupili zarazu?</p><p>- Mi nismo banka s pleksiglasom. Ne možemo držati distancu. Ta djeca su po nama, mi smo s njima u zahodima, oni kake u gaće, pljuju, plaču po nama. Stalno smo u fizičkim dodirima koji uključuju izlučevine. Šansa je enormna - odgovara djelatnica. </p><p>U Centru imaju maske i dezinficijense, ali kako rade sa slučajevima teškog autizma, takve stvari nisu od velike pomoći. </p><p>Ispričala nam je kako je izgledao tjedan iza nas, kako su tekli dani u toj ustanovi prije nego se kasno sinoć saznalo da im je kolega zaražen: </p><p>- Prije dva ili tri dana na radnom mjestu pojavio se taj djelatnik, svjestan da je njegov otac već razvio simptome nakon što se vratio iz Srbije gdje je bio u posjetu nećaku kojem je potvrđena korona. Dakle, otac djelatnika vratio se u Split, bio u kontaktu sa svojim sinom, a on je uredno došao na posao - svjedoči naša sugovornica. </p><p>Pri dolasku i na odlasku iz ustanove zaposlenicima i štićenicima mjeri se temperatura. Da je nešto čudno, kolege su uočile zato što je oboljeli djelatnik posezao za toplomjerom više puta u danu.</p><p>- Tada se pročulo među osobljem da je dolazio mjeriti temperaturu. To nikome nije bilo jasno. Prije dva, tri dana, u utorak ili srijedu, ispostavilo se da je u WhatsApp grupi gdje se dopisujemo napisao da mu je ocu bilo loše, da je imao temperaturu i kašalj. I svejedno je došao na posao! Znajući da je eventualno nosioc virusa! I to je mene razbjesnilo - govori djelatnica Centra. </p><p>Ubrzo je stigao nalaz oca njenog kolege. Bio je pozitivan. </p><p>- Tek onda, idući dan, naš kolega nije došao na posao. Nastala je panika među djelatnicima. Nakon toga se javljao da je kontaktirao epidemiologe koji su rekli da ne mogu testirati ni njega ni njegovu obitelj dok ne razviju simptome - kaže Splićanka dodajući da su prekjučer asistenti i štićenici otišli kućama, što stvara dodatan problem: </p><p>- Sad je tu moglo uslijediti potencijalno širenje na njihove i na naše obitelji - govori zabrinuta djelatnica. </p><p>Pitali smo je tko je sve dolazio u kontakt s tim kolegom?</p><p>- Svi su s njim došli u kontakt. To je posao u kojem radimo sa znojem, suzama, to su vrlo teški slučajevi, stalno smo u izlučevinama, to se ne može riješiti dezinficijensima, svi smo bili u kontaktu i ne zna se koliko je nas ugroženo - odgovara spremno.<br/> Prema zadnjim informacijama koje je dobila, djelatnici i volonteri moraju u samoizolaciju i bit će testirani. </p><p>- Tako su navodno naredile epidemiološke službe, da budemo u samoizolaciji dok ne budemo testirani - svjedoči revoltirana djelatnica. </p><p>Roditelji su, kaže, potpuno izbezumljeni. </p><p>Ravnateljicu <strong>Anju Jelasku</strong> kontaktirali smo u više navrata, ali ne javlja se na pozive.</p><p>Iz županijskog Stožera civilne zaštite više o ovome reći će u 13 sati i 30 minuta na press konferenciji.<br/> </p>