Istanbulska konvencija prolazi makar i po cijenu novih izbora

U HDZ-u leti perje oko Istanbulske konvencije! Andreju Plenkoviću toliko je stalo do ratifikacije ovoga dokumenta da je, doznajemo iz vrha stranke, spreman i na izbore ukoliko do toga ne dođe. Uz njega je i Gordan Jandroković. Plenković je svjestan da je riječ o poslu kojega je započeo baš HDZ, i da ga ta stranka, hrabro, treba i dovršiti. U ovom trenutku on je spreman igrati va banque. Jedini bitni smisao Istanbulske konvencije je, naime, zabrana nasilja nad ženama - sve drugo su naknadna politička tumačenja.

U stranci je takva nervoza da će morati intervenirati vatrogasci, kaže nam izvor blizak Trgu žrtava fašizma. Iz Bruxellesa se vraća Ivana Maletić, protivnica ratifikacije Istambulske konvencije, a frontu otvorenih protivnika Andreja Plenkovića - što je za ovu stranku posve nov prizor - predvodi Davor Ivo Stier.

Andrej Plenković nedavno je u intervjuu Mislavu Bagi rekao kako otpor ratifikaciji očekuje od Davora Ive Stiera, dok je stranačkom kolegi Mirku Matiću u Velikoj Gorici poručio kako bi trebao pročitati dokument.

-Što se tiče kolege Stiera, nisam siguran kako će se postaviti, rekao je tada Plenković.

- Stier tu ima dosta tvrde stavove, to smo konstatirali dok smo zajedno bili u Bruxellesu. On je malo uvjereniji u ideološki karakter te Konvencije....

Obično suzdržan, Davor Ivo Stier je na Plenkovićeve, diplomatski izrečene stavove, regairao kao oparen, pismom vrhu stranke.

- Pokušaji da se protivnicima Istanbulske konvencije imputira kako su protiv nje jer je nisu pročitali ili nisu dovoljno pametni te je nisu razumjeli, deplasirani su i uvredljivi, rekao je Stier pa dodao da su ‘napadi na protivnike ratifikacije Istanbulske konvencije kao ljude koji su za nasilje, protiv žena, retrogradni, itd odraz totalitarnog mentaliteta’.

Stier je članove HDZ-a pozvao da ne glasaju za Konvenciju. To je prvi slučaj da visoki dužnosnik stranke - međunarodni tajnik - poziva članstvo da glasuje protiv predsjednikove volje.

-Smatram, napisao je Stier, da bi bilo neodgovorno i štetno, i za HDZ i za razvoj hrvatske demokracije, tražiti od zastupnika HDZ-a da podrže uvrštavanje Istanbulske konvencije u dnevni red Hrvatskog sabora, te da glasuju za njenu ratifikaciju...

Davor Ivo Stier podnio je ostavku na mjesto ministra vanjskih poslova zbog ulaska HDZ-a u koaliciju sa HNS-om. Stier kotira kao najozbiljniji kandidat za Plenkovićeva nasljednika. U svom se tekstu oslonio i na autoritet Katoličke crkve.

- Argumente protiv ratifikacije Istanbulske konvencije je iznijela i Katolička crkva, napisao je Stier. Plenković je na Stierovo pismo odgovorio kako nije ni znao da je otišao u Argentinu te da mu se javio, rekao bih mu da se vrati.

I Hrvatska biskupska konferencija pozvala saborske zastupnike, posebice katolike, da glasuju protiv ratifikacije Istanbulske konvencije. Ostatak stranke ekvilibrira između potrebe da ugode Plenkoviću glasovanjem za Konvenciju, uz određene ograde, i potrebe naglašavanja da su protivnici “rodne ideologije”.

Što se tiče Mire Kovača, koji je također istaknut predstavnik konzervativnog krila stranke, Plenković je rekao kako vjeruje da će Kovač biti za ratifikaciju, a nije se propustio “očešati” ni o Kolindu Grabar Kitarović, koja je prije nekoliko godina zagovarala Konvenciju.

-Ne vidim što se tu promijenilo. Plenković ne vidi, ali promijenilo se. Kovač više nije bezuvjetno za ratifikaciju.

Kolinda Grabar Kitarović također je u predsjedničkoj kampanji 2014 godine pozvala vladu na što hitniju ratifikaciju Konvencije.

-Pozivam i na ubrzanje procesa ratifikacije Konvencije o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, odnosno - Istanbulske konvencije, rekla je Kolinda.

Termin “rodne ravnopravnosti” u hrvatske zakone uvela je već HDZ-ova vlada kojom je predsjedao Ivo Sanader.

Uostalom, da je termin rodne ravnopravnosti u potpunosti u skladu s odredbama Ustava RH, svjedoči i primjer Zakona o suzbijanju diskriminacije, koji je HDZ-ova većina izglasala 2008. godine. U tom zakonu rodni se identitet spominje u 1. članku, u kojem piše da je svrha zakona “zaštita od diskriminacije na osnovi (…) rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije”.

I te 2008. godine - navodi portal Faktograf - su konzervativne grupacije i pojedinci, “uz podršku Crkve, rogoborili protiv ‘ozakonjenja’ rodnog identiteta, ali nisu imali dovoljno utjecaja da zaustave donošenje zakona”.

Teško je predvidjeti ishod ove bitke. Plenković će u Saboru, prema svemu sudeći, imati dovoljno ruku za ratifikaciju jer će liberalna oporba glasati za dokument. Neki od čelnika oporbenih stranaka već su rekli da je za njih ratifikacija Istanbulske konvencije civilizacijsko, a ne političko pitanje te će nas ratifikacija svrstati među moderne i progresivne države. Upitno je, međutim, kako će premijer Plenković izaći na kraj s vlastitom strankom. Mnogi HDZ-ovci izbora se plaše više nego Plenković. No očito ne i Davor Ivo Stier....

Usvojite je i ne štitite zlostavljače!

“Tako je to u obitelji”. Taj komentar ministrice Nade Murganić na povlačenje tužbi za nasilje supruge župana Alojza Tomaševića zgrozio je javnost.

Ali mnogi su vjerojatno pomislili isto: “Nije tu bilo ničega, malo su se posvađali, jer ne bi inače povukla tužbu”. Usvajanje Istanbulske konvencije spriječilo bi takve slučjeve, u kojima zlostavljana prijavi zlostavljača, a onda čeka mjesecima na reakciju institucija, njegove stranke, policije... Dok na kraju i sama žrtva ne kaže: “Bolje da sam šutjela i trpjela. Svaki dan se u tisućama hrvatskih obitelji ponavlja ono što je proživljavala Mara Tomašević. I tome treba stati na kraj.

Kritičari koji tvrde da će nestati obitelj, da će muški moći ići u ženski WC i plaše rodnom ideologijom, jednostavno nisu u pravu. Spol ostaje spol, a jedini koji će nestati su nasilni članovi obitelji. Bili oni muški ili ženski. Uloga koju netko igra u društvu ne može biti vezana za spol. Da smo ostali u tom rovu, sad se žene ne bi smjele maknuti iz kuće i raditi. Njihovo bi bilo kuhati i rađati. Društvo je do danas evoluiralo. Prepušta onima u obitelji da odrede svoje uloge. Muški roditelji uzimaju rodiljski dopust, što bi vjerojatno još prije 20 godina bilo nezamislivo. Žene vode uspješna poduzeća. Ali i te promjene, koje ne štete nikome, idu polako, a jednakost je često samo slovo na papiru. Pogotovo kad je riječ o nasilju i plaćama. Sad je na političarima da odluče hoće li podržati osnivanje skloništa za zlostavljane i jače kazne za zlostavljače. Ili će nastaviti ne činiti ništa.

Ako HDZ na glasuje ZA, morat ćemo na birališta

Tražim potporu za glasanje u cijelom klubu HDZ-a, ako netko ima dvojbe, otklonit ćemo ih, rekao je Plenković prije Stierove pobune. Nakon što je ustanovio da neke dvojbe možda ipak neće biti otklonjive, počeo je razmišljati o izborima. Premijer je zaigrao politički poker, karte mu nisu loše.

Ovo je izdaja HDZ-a i kršćanstva, protiv smo!

Davor Ivo Stier pozvao je zastupnike iz Kluba HDZ-a da se suprotstave ratifikaciji Istanbulske konvencije i Andreju Plenkoviću. Takvu pobunu HDZ nije imao