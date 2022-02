Baš kao u dječjoj seriji "Jelenko", i u istarskom selu Kijeka na Buzeštini živi Bambi koji redovito iz guste šume dolazi kod obitelji Jermaniš. Lani u svibnju pronašli su ga kako leži u gustoj travi, a danas ponosno prolazi njihovim dvorištem i čeka svoju porciju keksa i mlijeka. Društvo mu prave mačak Mrva i pas Bobi, s kojima se Bambi odlično slaže.

Vole trčkarati prostranim livadama, a čim se malo smrači, pozdravlja tu neobičnu družinu i odlazi u šumu na počinak. Iako Bambi prepoznaje sve članove po glasu, za sedmogodišnjeg Niku životinja je jako vezana.

- On je meni sve. Volim ga do neba i natrag. Jedva čekam doći iz škole kući. Onda izađem na livadu i dozivam ga: 'Bambi, Bambi!'. I ne prođe puno da čujem zvonce koje smo mu stavili oko vrata. Tad znam da je blizu i da će mi doći. Često trčimo livadama, a Bambi me lovi. Puno mi znači da živim na selu gdje je ovo moguće - rekao je Niko, koji je svom šumskom prijatelju u više navrata punio bočicu mlakim mlijekom.

- Kad smo ga pronašli samog i malenog na livadi, isprva nije ni jeo. Svojski smo se trudili da prihvati mlijeko, a onda je prihvatio i nas. Ostao je i polako od malenog laneta izrastao u pravu mladu srnu. Svako jutro negdje u zoru čujemo zvonce u dvorištu i znamo da se netko od nas treba dići iz kreveta jer je Bambi gladan. Zvonce smo mu stavili samo zato da lokalni lovci pripaze na njega tijekom lova. Svima je prirastao srcu i sigurno neće završiti u loncu. On je sad član obitelji. Mačak i pas su ga odmah prihvatili, kao i on njih, i prijateljstvo je postalo neraskidivo - rekla je Beti Jermaniš, Nikina majka.

Nikin Brat Toni (16) rekao je da se često cijela obitelj, sa psom, macom i Bambijem, šeta po šumi.

- Kad Bambi dolazi, ‘zvoni’ cijela šuma. On je naš i mi smo njegovi - rekao je Toni.