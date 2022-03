'Istina je, u Mariupolju ljudi piju vodu iz centralnog grijanja. Ne može se birati, takvo je stanje'

Situacija u razorenom Mariupolju je kritična. Opsada grada ne prestaje, ruske snage stežu obruč oko uništenih civilnih zgrada, a preostali stanovnici pokušavaju preživjeti i dočekati novi dan. Svijet su obišle snimke bombardiranja rodilišta, skloništa, škole i kazališta u kojemu su se skrivale stotine ljudi. Mrtvi se, kažu nam iz gradske uprave, broje u tisućama. Humanitarni koridori za izvlačenje ljudi ili dostavu hrane i pića, nisu sigurni zbog neprijateljske paljbe. U Mariupolju se poginule zakopava u improviziranim masovnim grobnicama jer do službenih groblja je nemoguće doći. Napadi ne prestaju. Nema grijanja, nema struje, nema vode.

24sata su u kontaktu s Petrom Andrušenkom, savjetnikom gradonačelnika Mariupolja.

- Koliko zasad znamo, u gradu je trenutno otprilike sto tisuća ljudi. Još uvijek pokušavamo zbrojiti koliko smo ih dosad uspjeli evakuirati. Mislimo da bi ih trebalo biti oko sto tisuća, ali to nisu sigurne brojke. Nemamo službenih koridora za izvlačenje i svjedočimo užasnim situacijama s pucnjavama na humanitarne koridore prema Zaporižju. Čak i kad ih uspijemo evakuirati, postoji mogućnost da će blokirati tisuće ljudi u autobusima. Blokira se i put prema Vasylivki, to je zadnji grad na putu izvan kontrole ruskih snaga. Znaju biti danima bez hrane i vode, ne znam kako to uopće nazvati, takav postupak. U evakuacijskim centrima u Zaporižju čeka se na tisuće ljudi - opisuje nam Andrušenko.

Potvrđuje nam brojku od oko tristo stradalih u bombardiranju kazališta prije nekoliko dana. Taj teatar je donedavno služio kao sklonište od rata.

- Najmanje tristo ih je pobijeno u kazalištu, koliko zasad znamo. Prije bombardiranja znali smo da je tamo bilo oko 900 ljudi, a sad, nakon što smo provjerili, vidimo da ih je oko 300 ubijeno nakon napada. Sve civili. To je ionako potpuno civilni objekt, to je prije gađanja bilo glavno kazalište u Mariupolju. Koristili smo tu zgradu kao jedno od najvećih skloništa u povijesnom centru grada. Osim toga, to je prije rata bilo rusko kulturno kazalište. Gađali su rusko kazalište i evo na tom primjeru vidite kako izgleda ruski mir - ljuti se savjetnik gradonačelnika.

Pitamo ga može li procijeniti koliko je neprijateljskih vojnika trenutno u gradu.

- Teško pitanje. Fronta je u gradu, naš cijeli grad je prva crta. Kontrola dijelova grada i borbe u njemu se mijenjaju svaki sat. Ali Mariupolj je još uvijek pod našom kontrolom. Jedan veliki distrikt potpuno drže naše snage, a što se tiče ostalih, mogu reći da ih manje od pola kontroliraju Rusi. Ali, ponavljam, situacija je jako teška i mijenja se svaki dan, svaki sat - objašnjava Andrušenko. Naglašava da nema službenih koridora za nabavu hrane. Neke humanitarne dostave prolaze, ali u nedovoljnim količinama.

- Naši volonteri s velikim rizikom dopremaju nešto hrane i vode u grad kroz neslužbene prolaze. Pomažemo im i trudimo se zajedno, koristimo svaku rupu i priliku da spasimo naš narod i da im pomognemo. Svi volonteri i svi naši građani su ujedinjeni u pomoći - dodaje.

Pitamo ga za informaciju koja se pojavila u medijima o nestašici vode. Mikola Osičenko, šef mariupoljske televizije, ispričao je za Deutsche Welle kako su ljudi sakupljali vodu iz centralnoga grijanja, prokuhavali je i pili.

Andrušenko kaže da je istina da ljudi u Mariupolju posežu za vodom iz centralnog grijanja.

- Ona, naravno, nije dobra za piće, ali je voda. Ako imaš ikakve vode, dobro je. Ne možemo birati. Situacija je takva da se mora koristiti voda iz svih izvora - kaže Andrušenko. Potvrdio je i da se ljude i dalje zakopava u masovnim grobnicama.

