Istina o mostu i fotografije koje ne lažu: Sanaderov projekt je bio poput Potemkinova sela!

Otvaranje Pelješkog mosta pokrenulo je i očekivane rasprave o političkim zaslugama za taj projekt, pa usput izazvalo i izjave nekih aktera koje, u najmanju ruku, danas zvuče licemjerno. Tako se Luka Bebić pohvalio da je on prvi predložio gradnju Pelješkog mosta, a zatim je hladno objašnjavao kako su bile neopravdane tvrdnje da će to biti Sanaderov Obrovac.

No, prvotni projekt Pelješkog mosta jest bio Sanaderov Obrovac, možda manje značajan od nekih drugih njegovih obrovaca, ali i na Pelješki most je Sanaderova Vlada uzaludno ulupala milijune kao što je to komunistička vlast učinila sedamdesetih godina prošlog stoljeća s tvornicom glinice. To jesu bili lažni i besmisleni radovi na projektu koji, tako zamišljen, nikad nije ozbiljno ni započet.

Put koji je s Jadranske magistrale trebao voditi do samoga gradilišta nikad nije bio ni asfaltiran, godinama je ondje trunula tabla na kojoj su se kao izvođač radova navodile Hrvatske ceste i IGH kao nadzor, premda je glavni izvođač radova trebao biti Konstruktor. Taj je splitski građevinski div odavno propao, propao je i IGH (pa izašao iz predstečajne nagodbe zahvaljujući ruskom kapitalu, no o tome mnogo više zna aktualni ministar Paladina...) Gradilište je bilo sablasno prazno i napušteno više od desetljeća, bez ikakvog čuvara, s nekoliko montažnih objekata i kontejnera, jednom golemom i zaboravljenom dizalicom, nekoliko potpornih stupova i malo građevnog otpada.

Dakle, činenica jest da je Sanader otvarao radove na Pelješkom mostu, i to dvaput, ali je isto tako činjenica da je sve što se tada najavljivalo bilo pravo Potemkinovo selo, lažne kulise projekta koji uopće nije bio ostvariv po zamislima tadašnje HDZ-ove Vlade. Ništa bolje nije bilo ni s Vladom Jadranke Kosor, koja je najavljivala nastavak izgradnje, ali bez stvarne podloge da bi se to i izvelo. Tek je kad je Milanovićeva vlada 2012. razvrgnula neostvarive ugovore o izgradnji s domaćim konzorcijem, moglo se ići na financiranje iz EU. Nedvojbeno je, dakle, da je SDP-ova vlada započela i dijelom provela proceduru prema EU, a ona Plenkovićeva potpisala finalni ugovor i realizirala gradnju.

Donosimo fotografsku kronologiju priče o neuspjelim pokušajima gradnje mosta kroz prizore koje su snimili fotoreporteri agencije Pixsell:

26. svibnja 2009. Sanader obilazi gradilište budućeg mosta. Sve čini u svrhu predizborne kampanje, ozbiljnih radova nema niti će ih biti.

12. 9. 2011. Nakon obećanja premijerke Jadranke Kosor da će njena Vlada graditi Pelješki most, mladi SDP-ovci u Splitu izvode šaljivi performans.

17. 5. 2012. Malinovićeva Vlada donosi odluku o raskidu dotadašnjih nerealnih i neostvarivih ugovora za Pelješki most

4. 8. 2012. Gradilište Pelješkog mosta godinama je posve napušteno, a u projekti više skoro nitko i ne vjeruje.

9. 9. 2012. Braniteljska i udruge lađara protestno brodicama povezuje poluotok Pelješac i Komarnu na lokaciji mosta gdje ga je predviđala Sanaderova Vlada.

15. 7.2015. Milanovićeva Vlada u Banskim dvorima predstavlja novi projekt Pelješkog mosta.

13. 6. 2017. Godinu dana nakon što je nova HDZ-ova Vlada objavila natječaj za gradnju mosta, u Dubrovniku se svečano potpisuje Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje izgradnje Pelješkog mosta...

