Istinski junaci koji su riskirali živote kako bi spašavali Židove

Kad smo shvatili da su Židovi progonjeni, nitko nam nije trebao objašnjavati da je tim ljudima potrebna pomoć. Pružanje pomoći siromašnim i progonjenim ljudima je nešto smo naslijedili s majčinim mlijekom. Moto naše obitelji uvijek je bio i uvijek će biti - Čast i dobročinstvo.

Zato sam ovo učinio ...

Ovo je dio govora, danas pokojnog Jakše Kalogjere na ceremoniji dodjele medalje Pravednika, u Zagrebu 2002. godine. A on je bio samo jedan od 118 Hrvata koji su proglašeni Pravednicima među narodima.

O tim ljudima novinarka, kritičarka i publicistkinja Branka Sömen napravila je izložbu Pravednici među narodima - Hrvatska koja se danas, na Dan sjećanja na Holokaust, otvara u zgradi Ujedinjenih Naroda u New Yorku u organizaciji Ministarstva Vanjskih i Europskih poslova RH i Stalne Misije RH pri UN-u.

Foto: privatna arhiva Branka Sömen

- Moja je namjera bila prikazati Hrvatsku kao zemlju u kojoj su se hrabri, pošteni ljudi odupirali ustaškim zločinima spašavajući Židove često žrtvujući i vlastite živote. Želim pokazati da je u Hrvatskoj bilo pojedinaca koji nisu ostali ravnodušni prema strašnim sudbinama Židova. Riskirali su svoj život vođeni maksimom 'Ljubi bližnjega svoga kao sebe.' - kaže nam Branka Sömen. Na ideju za izložbu "Pravednici među narodima" - Hrvatska došla je u vrijeme dok je obavljala dužnost zamjenika generalnog konzula u Los Angelesu.

Izabrala 24 priče koje predstavljaju 47 Pravednika

- Povod je bila knjiga Miriam Steiner- Aviezer i izložba o Hrvatskim Pravednicima koju je organiziralo naše Veleposlanstvo u Argentini. Kasnije, uz pomoć članova Američkog židovskog odbora, Muzeja tolerancije i Centra za židovske studije pri UCLA u Los Angelesu ali i razumijevanju tadašnjeg hrvatskog predsjednika Ive Josipovića, napokon u jesen 2010. organizirali smo izložbu u Los Angelesu kojoj je bio nazočan i sam predsjednik - priča nam Branka Sömen. Tri godine kasnije, izložba je organizirana u Chicagu, a potom i u Houstonu.

Foto: Yad Vashem Štefanija Podolski spasila je obitelj Schittlinger

- Da bi ostvarila plan organiziranja Izložbe u Ujedinjenim narodima u New Yorku kandidirala sam i prošla na natječaju MVPE-a u ljeto 2018. Termin za siječanj 2019. bio je zauzet, pa smo prihvatili onaj za siječanj 2020. godine - kaže autorica izložbe. Ukupni broj Pravednika među narodima – Hrvatska, do danas uključuje 118 Hrvata koji su spasili živote Židova.

Foto: Yad Vashem Obitelj Schittlinger koju je spasila Štefanija Podolski

- Oni su zapravo tako djelovali u ime cijelog čovječanstva tijekom barbarskog razdoblja i nesvjesno se vodeći rečenicom iz Talmudu, koji kaže da 'Tko spasi jedan život spašava cijeli svijet', što je urezana na medalji koja se dodjeljuje Pravednicima - ističe Sömen.

Za izložbu u New Yorku izabrala je 24 priče koje predstavljaju 47 Pravednika, muškaraca i žena koji su spasili živote mnogih svojih sunarodnjaka Židova.

Foto: Yad Vashem Mate Ujević spasio je Emanuela Manka Bermana i njegovu obitelj

- Željela sam pokazati da su među Pravednicima iz Hrvatske bili ljudi iz svih slojeva društva - intelektualci, akademici, znanstvenici, liječnici, umjetnici, direktori, slikari, hotelijeri, industrijalci, seljaci, svećenici, redovnice, inženjeri, radnici, studenti, kućanice,.. Ljudi u svijetu, kao i ljudi u Hrvatskoj, znaju vrlo malo ili ništa o ovom specifičnom dijelu hrvatske povijesti i istinskim herojima, Pravednicima, koji su u opasnim situacijama zaštitili živote drugih i spasili ih od smrti. Ova izložba ne samo što odaje počast Židovima žrtvama Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj, nego je i priča o običnim i hrabrim građanima Hrvatske, anonimnim herojima, koji su zauzeli stav protiv ustaških zločina spašavajući Židove od progona i ubojstava. Tekstovi i fotografije prikazane su na 29 panoa i svjedoče o požrtvovnosti, hrabrosti i nesebičnosti njihovih djela - objašnjava Branka Sömen.

Hrvatski pravednici

Naglašava kako u svim pričama tih istinskih junaka nailazi na veliku ljubav i poštovanje prema bližnjemu, bez obzira radilo se o siromašnoj seoskoj obitelji Kumrić ili o svećeniku Dragutinu Jesihu, časnoj sestri Amadeji Pavlović, djevojci Štefaniji Podolski, redatelju Branku Baueru i njegovom otcu Čedomiru, svjetski proslavljenom stolnotenisaču Žarku Dolinaru i njegovom bratu Borisu, autoru Hrvatske enciklopedije Mati Ujeviću, novinaru Rudiju Roteru, velikom broju liječnika i mnogih drugih časnih, hrabrih ljudi iz svih krajeva Hrvatske.

Foto: Yad Vashem Braća Boris i Žarko Dolinar

- Posebno dirljiva je priča o „bebi iz paketa“, djevojčici, maloj bebi koju je majka, da bi ju spasila iz logora poslala u zagrebačku Židovsku općinu u paketu. Djevojčica Dina Marija Buchler, danas Chen, preživjela je zahvaljujući nesebičnoj ljubavi i pažnji Djine Gertrude Beritić i njezinog sina Tihomila koji su je odgajali i čuvali sve do dolaska njezine tete iz partizana i odlaska u Izrael - priča nam Branka Sömen.

Foto: Yad Vashem Djina i Dina, 1943. godine

Gotovo su, dodaje, filmski nestvarne i tri ljubavne priče. Posebno ona Ivice Vranetića koji je već sa 17 godina počeo spašavati ugrožene Židovske obitelji koje je susreo nedaleko Topuskog.

- Zaljubio se u mladu udovicu Emu Montiljo koja je bila u bijegu s majkom i kćerkicom. Poslije rata Ema je otišla u Izrael gdje se udala. No, nije prekinula kontakt s Ivicom. Nakon 20 godina, napokon se rastala i Ivica Vranetić je otišao u Izrael gdje su se on i Ema vjenčali živeći zajedno 35 godina sve do njezine smrti. On je umro 2010. u Izraelu. - kaže nam autorice izložbe.

Foto: Yad Vashem Sestra Amadeja Pavlović spasila je 11-godišnju židovsku djevojčicu Zdenku Bienenstok (kasnije Grünbaum) iz Osijeka

Zlatan i Milica Uglješić spasili su djevojku Veru, koju je Zlatan nakon Miličine smrti oženio i odselio s njome u Izrael.

Frano Krtić, kasnije ugledni osječki glumac, spašavao je mnoge Židove, među njima i Juditu, Ditu Papai i njezinu majku. Dita je bila ljubav njegova života o kojoj je napisao i istoimenu knjigu.

Branka Sömen planira, zajedno i uz pomoć Ministarstva vanjskih i europskih poslova, izložbu prikazati u Berlinu, Pragu i Jeruzalemu, a nada se da će izložbu moći vidjeti i u Hrvatskoj. Želja joj je da prvi grad u kojem bude prikazana bude Osijek.