Istospolni par dobio još jednu presudu, uskoro bi mogli dobiti i dozvolu za udomljavanje

Godinama traje pravna bitka Ive Šegote i Mladena Kožića za pravo na udomljavanje djece. Iako su zakonski obitelj, takvima ih Ministarstvo demografije ne priznaje. Dobili su još jednu pravnu bitku protiv države

<p>Visoki upravni sud u Zagrebu donio je odluku po kojoj Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku mora platiti većinu troška suđenja na Upravnom sudu. Time je, pojašnjava nam i Šegota, zapravo potvrdio raniju presudu nižeg, Upravnog suda u Zagrebu, koji je u prosincu prošle godine poništio rješenje Ministarstva prema kojem je Šegoti i Kožiću bio onemogućen pristup procjeni za udomitelje.</p><p>Svatko tko želi postati udomitelj mora proći evaluaciju, odnosno dobiti licencu za udomiteljstvo.<strong> Mladen Kožić</strong> i <strong>Ivo Šegota</strong> su već bili ušli u proces evaluacije, ali je on u jednom trenutku naprasno prekinut, uz zaključak kako Zakon o udomiteljstvu ne prepoznaje istospolne parove kao obitelj. S druge strane, po Zakonu o životnom partnerstvu oni to jesu. Zato je Upravni sud naredio Ministarstvu da istospolni par ponovno uzme u postupak udomiteljske procjene, i dovrši ga.</p><h2>Uskoro bi mogli dobiti dozvolu za udomiteljstvo</h2><p>Šegota i Kožić su, kako doznajemo, pri kraju nove procjene za udomiteljsku licencu. </p><p>- Proces ide, i nadamo se da će procjena biti završena u skoro vrijeme - ističe Šegota, koji je u životnom partnerstvu s Kožićem od 2015. godine.</p><p>Završetak evaluacije je moguć već ovoga ljeta, pri čemu prepreka više ne bi trebalo biti. I Ustavni sud je u veljači ove godine zaključio da su sudovi i nadležna državna tijela dužni svima, pa tako i životnim partnerima, pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja. </p><p>To nije niti približno isto kao posvajanje djece, što se u javnosti često zamjenjuje. Djeca udomljavanjem dobivaju dom, ali ih udomitelji ne posvajaju već samo o njima vode brigu te za to primaju udomiteljsku naknadu. Dakle, riječ je o poslu koji je istospolnim partnerima dosad bio onemogućen, a ove bi presude trebale biti presedan i za sve druge istospolne partnere koji žele biti udomitelji. </p><p>Ako Ministarstvo procijeni da su Šegota i Kožić sposobni udomitelji, moći će dobiti dijete, ili djecu na skrb. </p>