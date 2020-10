Istra je jedina zelena regija u Europi na svjetskoj korona karti

<p>Prema podacima koje je objavilo Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Belgije, Istarska županija trenutno je najuspješnija regija u sprječavanju širenja koronavirusa i jedina "zelena" regija na svjetskoj korona karti.</p><p>- Mislim da to treba uzeti s oprezom, ali su brojke ipak indikativne. Iza njih stoji jedan model koji se temelji na sustavnom radu, suradnji na svim razinama i disciplini. Na žalost sada ulazimo u fazu kada svi moramo dati najbolje od sebe da zadržimo ovakvu situaciju - istaknuo je za Hinu pulski gradonačelnik i predsjednik IDS-a<strong> Boris Miletić</strong>.</p><p>- Kako je istaknuo, "pred nama su dani u kojima moramo sačuvati zdravstveni sustav, ali i život mora ići dalje, što prije svega znaci da gospodarstvo ne smije patiti. Nadam se da će se Istra na ovoj karti i dalje zeleniti - poručio je Miletić.</p><p>Načelnik istarskog Stožera civilne zaštite <strong>Dino Kozlevac</strong> u povodu objave belgijskog ministarstva rekao je kako Istarska županija zahvaljujući rezultatima u borbi protiv koronavirusa može biti uzor svima ostalima. Istaknuvši kako je takva situacija rezultat suradnje i razumijevanja građana i svih nadležnih institucija, Kozlevac je podsjetio da se građani Istre neprekidno već tri mjesec pridržavaju mjere nošenja maski u zatvorenim prostorima i da to očito daje rezultate.</p><p>- To je mjera koja traži najmanju žrtvu od svih nas, a pokazala se kao najuspješnija u prevenciji - zaključio je Kozlevac. </p><p>Prije tjedan dana uz Istarsku županiju među najuspješnijim su regijama u Europi u sprječavanju širenja koronavirusa, prema podacima koje je objavilo Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Belgije, bila je i Varaždinska županija dok su na karti zelenim bile označene još i jedna regija u Švedskoj, četiri u Poljskoj, dvije u Bugarskoj te dvije u Italiji.</p>