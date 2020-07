Istra je najposjećenija, najviše je Nijemaca, slijede ih Slovenci

Koronu ima 3900 Čeha, a od gostiju koji nam najviše dolaze po broju akutno zaraženih prednjače Poljaci, zatim Nijemci. U Hrvatskoj je sad 312 tisuća gostiju, od kojih 263 tisuće stranaca

<p>Nema živih da to pamte, ali dolazak 500 Čeha vlakom na Jadran u srijedu sigurno je bio nalik na doček prvih čeških turista davne 1897. godine. Veselje je vjerojatno bilo podjednako, sad možda i veće jer je svaki novi turist zlata vrijedan.</p><p>Prema podacima sustava eVisitor, u Hrvatskoj je 312.000 gostiju, od kojih 263.000 stranih (85 posto). Tako se čini da korona-sezonu ipak spašavaju inozemni, a puno manje domaći gosti.</p><p>Provjerili smo iz kojih država dolazi najviše “furešta” i kakva je epidemiološka situacija u tim zemljama. Sa svima bi trebalo biti na sigurnoj distanci, strancima ili domaćima, savjetuju stručnjaci.</p><p>Najviše gostiju imamo iz Njemačke, 77.000, zatim iz Slovenije, njih 68.000, na trećem su mjestu domaći turisti, 48.000, a na četvrtom Česi, kojih je oko 34.000. Slijede Poljaci, njih 22.000, Austrijanci, kojih ima 17.000 te Mađara još 9000.</p><p>U Hrvatskoj je akutno 568 slučajeva, a kad se broj stanovnika podijeli s brojem dosad napravljenih testova na koronu, testiran je svaki 51. Hrvat. To je mnogo manje od, primjerice, svakog 14. Nijemca ili Austrijanca, no u obzir treba uzeti potrebe za testiranjem - u državama u kojima je bilo više mrtvih opsežnija su bila i testiranja.</p><p>Osim toga, test jedan dan može biti negativan, a sutradan već pozitivan, pa bi turizmu puno više pomogli serološki testovi, koji pokazuju je li netko koronu već prebolio, odnosno prohodao. Od takve se “turističke putovnice” ipak odustalo. Najviše je gostiju u Istri, 86.000, pa na Kvarneru, 73.000.</p>