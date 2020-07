Sjećate se kad smo se rugali češkim turistima? E pa sad im organiziramo svečane dočeke

Jutros je svečano dočekan prvi turistički vlak iz Praga. U Rijeci je bio ministar turizma i gradonačelnik Rijeke. Razvijena je zastava. Jer stigli su turisti koji bi trebali spasiti hrvatski turizam, a onda i hrvatsku ekonomiju.

<p>Eto kako se vremena mijenjaju.</p><p>Još jučer rugali smo se češkim turistima. Smijali im se što u japankama planinare po Velebitu, što po buri plutaju na luftićima, što nose svoju hranu u gepeku i općenito, ne ponašaju se kao da su odrasli na moru.</p><p>A evo, jutros smo češkim turistima priredili svečani doček u Rijeci.</p><p>Bio je to događaj sezone. Koji bi navodno trebao spasiti sezonu.</p><p>Na doček vlaka koji je prevozio češke i slovačke turiste stigao je ministar turizma Gari Cappelli (s maskom), gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel (bez maske), hostese s razvijenim hrvatskim barjakom (da Česi znaju kamo su došli) i ekipa za dezinfekciju (da znaju u koje uvjete su došli).</p><p> </p><p>A bili su tu i novinari i snimatelji (da se zna tko je došao).</p><p>Falila je samo oduševljena gomila, limena glazba i stotinu bijelih golubova. Možda i neka prigodna govorancija. Čak i himna?</p><h2>Havajke i maskice</h2><p>Turisti su iz tog posebnog turističkog vlaka privatnog češkog operatera izašli u havajskim košuljama i sa slamnatim šeširima, kao da je situacija posve normalna. Kao da iza njih u vagone ne ulaze ljudi u kombinezonima da bi raskužili prostorije vlaka. Kao da je netko u turistički spot ubacio klipove iz Černobila.</p><p>Bio je to mali događaj bio za Češku, ali veliki za Hrvatsku i za hrvatski turizam.</p><p>Umalo u rangu odluke da se državljanima BiH dozvoli ulaz u Hrvatsku tjedan dana prije izbora. Oni bi trebali spasiti HDZ, češki turisti trebali bi spasiti hrvatski turizam.</p><p>Za mnoge, bio je to retro moment. Čitavo mjesto se skupilo da bi pozdravilo dolazak prvih turista. Čista egzotika.</p><h2>Hvala Česima</h2><p>I ako smo se nekada rugali Česima, pa onda zazirali od Čeha kad su počeli stizati na hrvatsko more u njemačkim limuzinama obično crne boje, sada se radujemo svakom Čehu koji će kročiti na hrvatski Jadran. Doći će ministar i uslikati se pred vlakom koji donosi spas, taman tjedan dana prije izbora.</p><p>Bez cinizma: simpatična je to, iako pomalo nadrealna scena, s riječkog kolodvora. Kontigent čeških turista dočekao se gotovo s jednakom pažnjom kao kontigent kineske zaštitne opreme za borbu protiv koronavirusa. Jedna krajnost sustiže drugu.</p><h2>Češki manekeni</h2><p>Trebaju nam maskice, ali i turisti. I turisti bez maskica i u havajskim košuljama, kao i ministar turizma s maskom i ekipom za raskuživanje.</p><p>Rugali smo se kineskoj robi, ali ne i njihovim maskicama. Rugali smo se češkim turistima, ali ne kad organizirano dolaze u spašavanje našeg turizma. </p><p>Česi su nam postali najbolji prijatelji. I naši turistički manekeni za promociju hrvatskog turizma na kompetitivnom turističkom tržištu, gdje se svaka zemlja doslovno trga za svakog turista.</p><p>Kako je krenulo, ministar turizma imat će pune ruke posla. U dočekivanju turista. </p>