Prvi slučaj zaraze koronavirusom u Istri zabilježen je 8. ožujka 2020. godine, a kakva je situacija nakon gotovo jedanaest mjeseci, bila je tema današnje konferencije za medije, održane u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije, u Puli.

- Nakon jedanaest mjeseci pandemije i primjene raznih epidemioloških mjera na nacionalnoj i županijskoj razini, koje su bile usmjerene na sprječavanje širenja zaraze i kretale su se u rasponu od potpunog, djelomičnog ili selektivnog zatvaranja društvenih i gospodarskih aktivnosti do ljetnoga primirja i otvaranja tijekom turističke sezone, trenutno imamo veoma povoljnu epidemiološku situaciju. Stoga, u prilici smo pristupiti postepenom, opreznom i odgovornom popuštanju mjera i predlagati pokretanje djela sportsko i sportsko-rekreativnih aktivnosti. Svjesni smo da pandemija, kod nas i u svijetu, još nije zaustavljena, da virus nije pobijeđen i da traži priliku za svoje preživljavanje u gotovo svim oblicima ljudskih interakcija i društvenih okupljanja, naglasio je župan Fabrizio Radin poručivši da je za povoljnu situaciju zahvalan dobro organizirani javno-zdravstveni sustav, kojem se i tom prilikom zahvalio.

- Svi bi naši napori bili uzaludni bez izuzetne discipline svih građana i poslovnih subjekata u pridržavanju mjera jer bez njihove suradnje, bez njihove žrtve, danas ne bismo mogli govoriti o povoljnoj epidemiološkoj situaciji i o popuštanju mjera. Sve navedeno osiguralo je sigurno zdravstveno okruženje za naše sugrađane, ali i za buduće goste koje očekujemo tijekom turističke sezone, zaključio je župan.

Gradonačelnik Pule Boris Miletić smatra kako se Istru često doživljava kao posebnom, drugačijom od ostatka Hrvatske, što je potvrđeno i tijekom pandemije. Ključ uspjeha Istre je u tome da je struka od samoga početka bila na prvome mjestu, a politika je bila podrškom struci.

- Kada smo prije jedanaest mjeseci isticali potrebu donošenja odluka, malo su nas čudno gledali, a upravo pravodobno i odgovorno donošenje odluka omogućilo je Istri da postane zelenom oazom u Europi i da odraditi turističku sezonu. Cijelo vrijeme isticali smo potrebu za primjenom regionalnog pristupa. Kad nam je to bilo neophodno za otvaranje granica i za održavanje turističke sezone, imali smo podršku državne vlasti. Međutim, danas vidimo da se prijedlozi koji dolaze od strane regija, konkretno Istarske županije, gledaju na drugi način. Čemu to?, pitao je gradonačelnik koji drži kako su građani Istre pokazali odgovornost, a struka je dokazala da itekako zna upravljati i voditi bitku s pandemijom.

- Ne vidimo zašto se taj regionalni pristup i sada ne bi primjenjivao u našoj zemlji. Na temelju struke predlagali smo da se poduzetnicima dozvoli obavljanje onih djelatnosti za koje se ustvrdilo da nisu žarišta ove pandemije. Prema tome, mislimo da bi bilo potrebno omogućiti našim ljudima da rade, ukoliko su ostvareni preduvjeti. Struka kaže da jesu, stoga apel prema Nacionalnom stožeru: poslušajte struku i prihvatite regionalni pristup jer smo dokazali da se znamo boriti s ovom pandemijom, a odgovornosti se nikad nismo bojali, rekao je Miletić.

Na osnovu podataka vidljiv je pad broja novozaraženih u proteklih 6 tjedana na području Istarske županije, o čemu je govorio ravnatelj ZZJZ IŽ dr. Aleksandar Stojanović.

- U prethodnom 14-dnevnom razdoblju broj novozaraženih na 100 tisuća stanovnika pao je ispod 100, te uz smanjenje udjela pozitivnih u ukupnom broju testiranih na 3,1 % i dovoljan broj testiranih na 100 tisuća stanovnika, prema preporukama Vijeća Europe, to nas u ovome trenutku svrstava u narančastu zonu. Istovremeno je došlo do kontinuiranog pada broja hospitaliziranih osoba u Općoj bolnici Pula, od 80 krajem prosinca, do 30 hospitaliziranih na današnji dan, rekao je dr. Stojanović.

Prema riječima načelnika SCZ IŽ Dina Kozlevca, nakon 5 tjedana situacija sa zarazom COVID-19 na području Istarske županije je povoljna i nalazimo se u silaznoj putanji.

- Navedeno je rezultat dobre organiziranosti sustava i zahvaljujući našim građanima koji su se u velikoj mjeri pridržavali mjera. Ova situacija nam omogućava sagledavanje olakšavanja mjera na području Istre, što smo već zatražili od Nacionalnog stožera. Zahtijevamo isto tako da se procjena radi na području naše županije i da se odluke donose na toj razini. Do sada smo donosili pravovremene i stručne odluke koje su bile u interesu provođenja mjere i koje su doprinijele da smo danas tu gdje jesmo. Ništa od toga ne bi bilo moguće bez velike, bezrezervne podrške i suradnje Istarske županije, župana i svih istarskih gradonačelnika i načelnika, koji su u konačnici i financirali dobar dio sustava, izjavio je načelnik Stožera.