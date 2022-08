Istraga i snimke užasa: Tko je razgovarao s Matijanićem i jesu li mu savjetovali da se ne cijepi

Objavljene su uznemirujuće audio snimke telefonskih poziva Indexova novinara Vladimira Matijanića sa zdravstvenim djelatnicima u Splitu dan prije i na dan smrti. Na snimkama koje, uz dopuštenje Indexa, prenosimo, čuje se kako ih Matijanić moli za pomoć, nabraja svoje simptome, a oni mu odgovaraju, ukratko, da su njegovi simptomi normalni, da nije imunokompromitiran, da je još mlad i da nema potrebe za hospitalizacijom.

Gotova je i obdukcija, otkrio je ravnatelj splitskog KBC-a Julije Meštrović. Nalazi se čekaju.

- Uzeta su sva tkiva organa za histološku obradu kako bi se utvrdio uzrok smrti. Histološka analiza je u tijeku te ćemo po njenom završetku obavijestiti obitelj preminuloga, kao i javnost, o konačnom uzroku smrti gospodina Matijanića - navodi se u priopćenju koje potpisuje Meštrović.

U tijeku je i bolnički unutarnji nadzor, očekuje se i dolazak inspekcije Ministarstva zdravstva. I DORH je jučer objavio kako provodi istragu ovog slučaja.

- Općinsko državno odvjetništvo u Splitu će provesti izvide zbog postojanja osnovane sumnje da je za sada nepoznata osoba/osobe počinila kazneno djelo nesavjesnog liječenja iz članka 181. Kaznenog zakona kojim je prouzročena smrt jedne osobe - poručili su iz DORH-a. Za kazneno djelo nesavjesnog liječenja, inače, propisana je kazna do 12 godina zatvora.

Kako doznajemo u Ministarstvu zdravstva, istražit će se je li i tko u zdravstvenom sustavu Matijaniću preporučio da se ne cijepi protiv korone, s obzirom na njegove primarne dijagnoze autoimunih bolesti.

- Proceduralne radnje su u tijeku na svim razinama kako bismo utvrdili sve činjenice, koje uključuju i korištenje lijeka, kao i preporuke oko cijepljenja s obzirom na njegovo zdravstveno stanje - odgovoreno nam je iz ministarstva Vilija Beroša.

Liječnici kažu da nema tableta Paxlovida i intravenskog Remdesivira. Paxlovid je namijenjen odraslim osobama koje u COVID-u ne trebaju terapiju kisikom, ali je teški COVID za njih svejedno rizičniji nego kod drugih te ovaj lijek smanjuje rizik od hospitalizacije i smrti. Upućeni u farmaceutsko tržište kažu nam da Paxlovid u Hrvatsku nikad nije ni stigao, a Remdesivir nije stizao od veljače. Za to nije kriva, kažu, Hrvatska, nego ga EU nije naručivala od proizvođača. U Ministarstvu zdravstva neslužbeno kažu kako je njegova učinkovitost, posebno kod omikrona, upitna. Ima zato, kažu, alternativnih lijekova.

- Postoje ostali lijekovi poput monoklonskog protutijela Ronapreve koji je također namijenjen za liječenje hospitaliziranih rizičnih pacijenata - kaže ministarstvo. U nekim bolnicama, doznajemo, nemaju ni Ronaprevea jer, kažu, ne djeluje protiv omikrona.

- Ne umiru mladi ljudi tek tako, ovako, inače zdravi ili s nekom blagom bolesti... Napravljen je očito niz pogrešaka - rekli su nam COVID liječnici s kojima smo razgovarali.

Skandalozan komentar splitskog kirurga Tomasovića

Hrvoje Tomasović, splitski kirurg i bivši šef tamošnjeg HSP-a, koji je prešao u HDZ, na Facebooku je objavio status u kojem izražava sućut zbog Matijanićeve smrti. Međutim, u komentarima ispod objave, on piše:

- Ja nisam oni i ne likujem nad mrtvim neprijateljem. Ovo cipelarenje mrtvaca mi je odvratno. Što ga nije netko od velikih desničara, kad su ga tako mrzili, uhvatio za uši i prebio? Naravno da nisu, ali sad svi nešto likuju i otvaraju šampanjac. Čemu? Mrtvacu koji je umro na dosta blesav način! Da je bio neki drugi novinar koji je dobar sa mnom, sigurno bi me nazvao, i ja bih sve napravio da mu pomognem, i to pod odmah! On očito nije bio dobar ni s ovim njegovim jugo doktorima pa nije imao niti koga zvati osim Hitne. Pa mene su samo ovo ljeto zvali najmanje jedno pet puta zbog sličnih stvari. Možeš smatrati da je na kraju umro zbog svojih kvazi poštenih stavova kako mu ne trebaju protekcije i onda nema koga zvati za pomoć. Prijateljstva i postoje da se pomogne jedan drugome, ali on očito nije imao prijatelja ni među svojima! A ja kao desničar svakome pomognem odmah kad me nazove - napisao je Tomasović.

Njegov komentar zgrozio je javnost i kolege. Reagirala je Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL).

- Hrvatska udruga bolničkih liječnika najoštrije osuđuje sramotnu javnu komunikaciju doktora Hrvoja Tomasovića vezano za slučaj tragično preminulog novinara Vladimira Matijanića. HUBOL i njegovi članovi traže zdravstveni sustav koji jednako liječi sve pacijente, bili oni poznate ili nepoznate osobe, “moćni” pojedinci ili ne. HUBOL stoga ponovno ističe temelj humanog javnog zdravstvenog sustava: zdravstveni sustav mora biti jednako dostupan svima, bez obzira na položaj pojedinca u društvu. Osnova etičkog postupanja u medicini zacrtana je u Ženevskoj liječničkoj prisegi (poznatija kao Hipokratova zakletva) koja izrijekom i jasno obvezuje svakog liječnika da niti jedno obilježje u pogledu dobi, bolesti ili nemoći, vjere, etničkog podrijetla, roda, narodnosti, političke pripadnosti, rase, spolne orijentacije, klasne pripadnosti ili drugih čimbenika ne smije utjecati na njegovo liječenje bolesnika. HUBOL se dosljedno zalaže za sustav temeljen na kvaliteti, provjeri te kvalitete i postupcima poboljšanja kvaliteta zdravstvene usluge. HUBOL je iskreno zgrožen napisanim stavom doktora Tomasovića i javno se ograđuje od takve neetičke komunikacije. Doktor Tomasović nije član HUBOL-a te ga stoga HUBOL, koji je udruga, ne može sankcionirati. Naime, kao i kod svih drugih udruga stegovni postupci mogu se voditi samo protiv članova udruge. Međutim, HUBOL će podnijeti službenu prijavu protiv doktora Tomasovića nadležnim tijelima HLK-a. Također, HUBOL zahtijeva od svih hrvatskih institucija koje imaju mogućnosti sankcioniranja doktora Tomasovića, da to i učine. Udruga smatra da ovakvi sramotni istupi pojedinih zdravstvenih djelatnika nanose ogromnu ljagu plemenitom medicinskom pozivu. Udruga bolničkih liječnika smatra kako je ključno istaknuti da liječnici ne podržavaju ovakve stavove i mišljenja te da ih smatraju nedoličnim i nedostojnim struke i etičnog postupanja i komunikacije - priopćili su.

