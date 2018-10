Istraga NY Timesa: Trump na utaji poreza izgradio carstvo?

Donald Trump često je prodavao priču da je svoje carstvo vrijedno milijarde dolara izgradio sam. No New York Times je u velikoj istrazi otkrio da je došao do najmanje 413 milijuna dolara (današnjih) zahvaljujući nekretninskom carstvu svog oca i to kroz sumnjiva izbjegavanja poreza - mahom tijekom '90-ih godina prošlog stoljeća.

Već kao trogodišnjak, Trump je zarađivao bogatstvo od svog oca i to 200.000 dolara godišnje. Kad je imao 8 godina bio je milijunaš zahvaljujući ocu, a to se popelo na 413 milijuna dolara. New York Times je svoju istragu temeljio na stotinama tisuća financijskih i poreznih dokumenata.

Trump i njegova braća bili su, navodi se, ključni u pomaganju roditeljima kako bi izbjegavali plaćanje poreza. NY Times tako piše da je Fred Trump sina Donalda postavio na niz različitih funkcija, davao mu zajmove koje ovaj često nije vratio. Davao mu je novac za aute, zaposlenike, dionice, urede i renovacije, a taj novac je često bio oblikovan kako bi se izbjegli porezi za darove i nasljedstva. Stručnjaci su za Times opisali te metode neprimjerenima i moguće protuzakonitima.

Trump je preko odvjetnika Charlesa J. Hardera opovrgnuo ove navode, navodeći da su optužbe o prevari i izbjegavanju poreza potpuno netočne. Dodaju da nitko nije bio upušten u prevare i izbjegavanje poreza i da su iznimno netočne činjenice na kojima se temelje lažne optužbe.

Trump je dugo tvrdio da je od oca dobio jedino milijun dolara zajma kako bi pokrenuo svoju karijeru, no to je kroz godine padalo u vodu, pa je otkriveno da je dobio 14 milijuna od oca, a da je tu bilo i drugih posudbi, prenosi Newsweek.

Adam S. Kaufmann, bivši istražitelj iz ureda okružnog tužitelja u New Yorku, rekao je kako svi ti navodi mirišu na zločin, ali i da su mnoge stvari već u zastari. No, moguće su privatne tužbe.

Jedna od spornih stvari je i namjerno prikazivanje manje vrijednosti nekretnina, kako bi platili manji porez.