”Business as usual”, poručio je jučer nakon uhićenja ministra Darka Horvata njegov šef Andrej Plenković, misleći na to kako Vlada i nakon najnovije afere ide dalje, normalno nastavlja posao. “Business as usual” je u Plenkovićevoj Vladi, međutim, i to da iz nje članovi izlijeću svako malo. Od prve Plenkovićeve Vlade 2016. do danas iz nje je izletjelo, negdje drugdje svojevoljno odletjelo, ili joj demonstrativno dalo otkaz ukupno 20 ministara. Od toga čak trinaest HDZ-ovih. Daleko ih je najviše izletjelo zbog afera, no Darko Horvat je prvi, i zasad jedini “djelatni” uhićeni ministar, priveden za trajanja Plenkovićevog mandata.