Istražili smo cijene dvije godine nakon uvođenja eura: 'Skuplje gotovo sve, a gramaže manje'

Ljude je sramota priznati, ali kažu mi da ima dana kad biraju hoće li pojesti jogurt ili kiflu. Imali jesmo porast plaća, no to nije vrijedilo za sve. Cijene proizvoda su pak rasle za sve u našoj zemlji. Rekla nam je to Dunja Maletić, stručnjakinja za zaštitu prava potrošača, o ovogodišnjem rastu cijena prehrambenih proizvoda.

