Istražili smo koliko koštaju krizme u Zagrebu: Ručak za 50 ljudi skoro kao mala svadba

Istražili smo ponudu u zagrebačkim restoranima za proslave krizmi - cijene su očekivano porasle, a ljudi se sve više okreću kućnim varijantima zbog čega nema gužve i rezervacija i po nekoliko mjeseci unaprijed kao ranije.

Proslave krizmi, pričesti i krstitki odavno su se pretvorile u velika slavlja, gotovo kao svatovska, a ovogodišnja sezona proslave sakramenata prva nam je u eurima.

Inflacija se odrazila i na proslave, pa je teško odrediti što je skuplje – tradicionalni svečani ručak u restoranu za rodbinu i prijatelje, darovi, posebna odjeća za tu prigodu ili fotografiranje.

Ručak za 50 osoba košta 2 tisuće eura

Ponuda u zagrebačkim restoranima je manje – više slična, a cijene se kreću od 30 do 50 i više eura po osobi.

Restorani su izradili posebnije menije za svečane ručkove, pa tako najjeftiniji košta 30 eura i uključuje hladno i toplo predjelo, glavno jelo, te alkoholna i druga pića u neograničenim količinama.

Slastice možete donijeti u restoran, ali za njih morate imati fiskalni račun, kao i deklaraciju. Meni možete „dopunjavati“, ali se onda i iznos po osobi povećava.

“Ljudi sve više slave u kućama i sami pripremaju hranu“

Voditelj jednog zagrebačkog restorana ističe da rezervacije već pristižu.

- Nije kao ranijih godina, ni približno. Ljudi zovu, rezerviraju, ali nije nekakva posebna potražnja kako je znalo biti. Čini mi se da se sve više ljudi zbog inflacije okreće manjim kućnim proslavama, a hranu sami pripreme - rekao je za 24 sata.

U nekim restoranima uz početni paket od 30 eura po osobi časte goste aperitivom i kavom, međutim, takvih nema puno.

Troškovi ovdje ne staju. Osim svečanog ručka za uzvanike, potrebno je, ako ste roditelj – odjenuti krizmanika, osigurati fotografiranje, platiti dekoraciju i cvijeće, kao i sam sakrament potvrde koji košta 20 eura u župama Zagrebačke nadbiskupije.

Gosti krizmanike daruju uglavnom od 50 do 200 eura ovisno o vlastitoj financijskom i socijalnom statusu jer najbliža rodbina uvijek – daruje više.

Darovi kumova krizmanicima iz godine u godinu su sve skuplji i zahtjevniji. Osim novca i nakita koji se uobičajeno daruju, u trendu su i električni romobili, skupocjene tenisice, kao i različiti modni i tehnološki dodaci.

„Štedim za kumstvo od siječnja“

Jedan Zagrepčanin koji će uskoro biti krizmeni kum kaže da je za kumstvo počeo štedjeti još od siječnja.

Pitao sam što želi, a kumče mi je reklo da bi najradije da mu darujem tenisice Jordanice, nekakav specijalni model koji košta gotovo 500 eura. Naravno da je to preskupo, ali nisam mogao odbiti. I to naravno nije kraj. Raspitivao sam se i saznao da kumovi za krizmu potroše i do 1500 eura - kaže za 24 sata.

Iako je krizma sakrament i crkveni događaj kojim se postaje Kristov učenik u punini značenja, kako za 24 sata objašnjava salezijanac, don Mihovil Kurkut, kod velikog broja vjernika gubi se autentičnost što je za Crkvu problem.

Ali Crkva nastoji ne izgubiti nikog osim onih koji to u svojoj slobodi odluče. Kada se duhovnost, vjera i vrijednosti svedu na manifestaciju, onda je to veliki promašaj jer se radi o konfekciji – ističe don Kurkut.

„Mladima više od darova trebaju ljubav i prihvaćanje“

Ljubav, dodaje, pokazujemo fizičkim gestama ili materijalnim znakovima, ali ako se to svede samo na skupe darove, to je pokazatelj da i sam darivatelj ne shvaća suštinu.

Mladima više od skupih darova, treba istine, ljubavi, prisutnosti i prihvaćanja, a onda i znak koji to govori dobro dođe. Činjenica je da i odrasli često su nedorasli. U ovom slučaju djeca/mladi koji su u krhkom razdoblju svojega života i kojima je bitna prisutnost autentičnih ljudi – dodaje ovaj salezijanac.

Tražite, upozorava, ono što je autentično i bježite od 'fake' i 'politički korektnog života'.

To nas svrstava u obrasce i kalupe koji su uvijek neka vrst kompromisa. Svaki čovjek je original, svaki čovjek je pun darova.. živi život punim plućima. Ako u nešto vjeruješ za to gini... ako ne pusti dok ne otkriješ što ti grije tvoje srce i tvoj život – poručuje mladima.

Najčitaniji članci