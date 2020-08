Istražni zatvor Nijemcu (83) koji je snimao golu djecu u Poreču, ali uz mogućnost jamčevine

Golu djecu Nijemac je snimao na neutvrđenim lokacijama, ali i u kampu na području Poreča. Snimke je spremao na kartici u kameri te na drugim medijima za snimanje i pohranu. Odredili su istražni zatvor, uz jamstvo

<p>Nakon što je porečka policija podnijela posebno izvješće, Općinsko državno odvjetništvo u Puli je ispitalo Nijemca (83) i donijelo rješenje o provođenju istrage protiv njega zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela iskorištavanja djece za pornografiju. </p><p>Kako smo već pisali, on je od neutvrđenog dana do 8. kolovoza na neutvrđenim lokacijama i u jednom kampu na području Poreča, potajice snimao i slikao nagu djecu mlađu od 18 godina, a te je snimke spremao i držao na mikro kartici u prijenosnoj video kameri, kao i drugim medijima za snimanje i pohranu podataka u svom posjedu.</p><p>Sucu istrage Županijskog suda u Puli je 11. kolovoza podnijet prijedlog za određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, a on je to rješenje i prihvatio, no uz mogućnost zamjene istražnog zatvora jamčevinom.</p>