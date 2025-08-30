Obavijesti

News

Komentari 0
ZAPLJENA U ZAGREUB

Istražni zatvor za dilerski dvojac iz Zagreba: Nabavljali kokain i više od 200 kilograma 'trave'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Istražni zatvor za dilerski dvojac iz Zagreba: Nabavljali kokain i više od 200 kilograma 'trave'
ilustracija | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Istraga protiv njih se nastavlja, a policija i državno odvjetništvo provjeravaju jesu li povezani s drugim osobama ili skupinama na zagrebačkom narko-tržištu.

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu ispitalo je dvojicu 37-godišnjih hrvatskih državljana zbog sumnje da su se dulje vrijeme bavili nabavom i preprodajom droge. Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio im je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Prema sumnjama tužiteljstva, dvojac je od rujna prošle godine do 27. kolovoza ove godine zajedno nabavljao i preprodavao veće količine kokaina i trave. Tijekom pretraga na više lokacija u Zagrebu pronađeno je oko dva kilograma kokaina i čak 208 kilograma marihuane pripremljene za daljnju prodaju.

Istraga protiv njih se nastavlja, a policija i državno odvjetništvo provjeravaju jesu li povezani s drugim osobama ili skupinama na zagrebačkom narko-tržištu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Stiže druga runda nevremena: Upalili crveni alarm za tri regije, najavili jaku kišu i grmljavinu!
PRIPAZITE!

Stiže druga runda nevremena: Upalili crveni alarm za tri regije, najavili jaku kišu i grmljavinu!

Kišovito i tmurno vrijeme očekuje nas i sutra. DHMZ je najavio mjestimičnu kišu, ali i izraženije pljuskove s grmljavinom.
VIDEO Stigao 'oborinski vlak' i donio potop u Istri. U Bujama palo 135 litara kiše: 'Čuvajte se'
NAGLA PROMJENA VREMENA

VIDEO Stigao 'oborinski vlak' i donio potop u Istri. U Bujama palo 135 litara kiše: 'Čuvajte se'

Mjestimice su mogući kiša ili pljuskovi s grmljavinom, od sredine dana ponegdje izraženiji. Moguće je i grmljavinsko nevrijeme uz prolazno olujan vjetar te lokalno obilnu oborinu
Napala ZET-ovca, protjeruju je iz Hrvatske, sad se oglasila: 'Pripremam tužbu, katastrofa!'
PODUZETNICA IZ RANGE ROVERA

Napala ZET-ovca, protjeruju je iz Hrvatske, sad se oglasila: 'Pripremam tužbu, katastrofa!'

"Idemo dalje u proces, pripremam tužbu jer sam dobila zabranu zbog nepropisnog parkiranja. Katastrofa. Niti jedno drugo djelo ja nemam", poručuje 30-godišnjakinja...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025