Istražni zatvor za dilerski dvojac iz Zagreba: Nabavljali kokain i više od 200 kilograma 'trave'

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu ispitalo je dvojicu 37-godišnjih hrvatskih državljana zbog sumnje da su se dulje vrijeme bavili nabavom i preprodajom droge. Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio im je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Prema sumnjama tužiteljstva, dvojac je od rujna prošle godine do 27. kolovoza ove godine zajedno nabavljao i preprodavao veće količine kokaina i trave. Tijekom pretraga na više lokacija u Zagrebu pronađeno je oko dva kilograma kokaina i čak 208 kilograma marihuane pripremljene za daljnju prodaju.

Istraga protiv njih se nastavlja, a policija i državno odvjetništvo provjeravaju jesu li povezani s drugim osobama ili skupinama na zagrebačkom narko-tržištu.