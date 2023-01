Istražuje se slučaj dva uginula psa na Pašmanu, u selu Polača netko je objesio psa na stablu

Vješanje psa...to vam se događa često kod nas u zaleđu Dalmacije, i to kad ljudi nabave novog ljubimca, stari više im nije dobar, i doista se to radi na takav monstruozan način, objasnila je Antonija Validžić iz biogradske udruge Shepard kojima je i prijavljen još jedan zločin nad životinjom, ovaj put u selu Polača desetak kilometara od Biograda. U šetnji šumom u utorak ujutro mještanin Polače je naišao na lešinu i pozvao policiju koja je pak pozvala komunalnog redara, no nakon uviđaja usmrćena životinja je ostala u šumi, samo sad su je spustili na zemlju. Ovo nije prvi put kako se zlostavljanje životinja prijavljuje policiji.

Samo u prvim danima ove godine, prijavljena su dva uginula psa na otoku Pašmanu i vješanje nesretnika koji je skončao život gušeći se, no ne zna se točno kad. To bi trebala pokazati istraga krim policije.

- O svemu smo obavijestili nadležno državno odvjetništvo nakon obavljenog očevida i druge nadležne službe, kazala je Ivana Grbin iz PU zadarske. Odnos prema životinjama definiraju zakoni, no malo se vlasnika njih i pridržava. Primjerice, ni obavezno mikročipiranje nije sasvim zaživjelo u praksi.

- Čip vjerojatno taj obješeni mješanac u Polači nije imao, pa ne znamo tko je vlasnik. To sve komplicira nalaženje onog tko je to učinio. Na selu je to nekako to uobičajeno, pa nije ovo ništa neobičajno, nadjene su i obješene lisice na istom mjestu. Često leševe nalaze i lovci, ali to oni ne prijavljuju jer su oni u lovu. pa je i to dio problema. Nema nekog objašnjena racionalnog zašto je to sve kod nas tako ali naglašavam ako znamo da netko zlostavlja psa najbolje je zvati komunalnog redara koji prijavljuje nedjelo veterinarskoj inspekciji, ali to se u pravilu ne radi u malim mjestima jer nitko se ne želi zamjeriti nikom, objašnjava Antonija Validžić. Kazneni zakon za zlostavljanje ili ubijanje životinja propisuje i zatvorske kazne u trajanju do dvije godine, no počinitelj se rijetko pronađe. Udruzi je cilj u dogovoru s vlastima, s općinom provesti kontrole mikročipiranja i kastracije pasa tako da ne bi dolazilo do neželjenog legla ili do pronalaska lešina za koje ne znamo vlasnike, zaista je puno ovakvih slučajeva, a tek je za zamisliti se koliko se toga ne zna. Pred nama je edukacija ljudi koja će trajati, ali eto, barem imamo savjesnih ljudi koji nekad i prijave - zaključuje Antonija Validžić

UPOZORENJE: Fotografije su uznemirujuće

