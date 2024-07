Liječnici s Traume hrabro istupili i poručili bivšem predstojniku: Prestanite nas javno ocrnjivati!

Mi smo liječnici, onaj tihi dio sustava koji se prije svega i najradije bavi medicinom, nama nastupi u javnosti nisu smisao i svrha postojanja, nismo egzibicionisti pa da sazivamo konferencije tek tako, započelo je u četvrtak svoj istup 17 liječnika Klinike za traumatologiju u Zagreb.

Kako su najavili, odlučili su istupiti kako bi se javno očitovali oko izjava koje je o njima davao bivši Predstojnik Klinike za traumatologiju dr. Vidović. Istaknuli su kako se već tjednima bore za dostojanstven rad i tretman koji im je "nažalost velikim dijelom bio uskraćen".

POGLEDAJTE VIDEO:

- Na ovo smo prisiljeni raspletom kojih se nažalost već dulje vrijeme događa u našoj Klinici najstarijoj Klinici u Zagrebu – što izravno utječe na kvalitetu usluge koju želimo i možemo pružiti našim pacijentima. Zadnjih tjedana sve je kulminiralo i ovo je vrhunac urušavanja sustava vrijednosti – a sve se to događa zbog načina na koji je Kliniku vodio odnedavno bivši predstojnik Klinike profesor doktor Vidović. Mi takav način vođenja Klinike – pri čemu su metode ali i ciljevi duboko upitni ne želimo trpjeti – zbog pacijenata, ali i svog ljudskog i profesionalnog digniteta.

Nema ovdje nikakvih klanova kako su neki pokušali prikazati, imate kolegij sastavljen od individualaca, od kojih se samo rijetki privatno druže, ali kolegija koji se nakon dvije godine urušavanja načina rada ujedinio u pokušaju da zaustavi eroziju Klinike. Mi smo zatražili i dobili odobrenje ravnatelja za istup u javnosti na ovakav način, prije nas ga je dobio bivši predstojnik pa smatramo da i mi imamo pravo ovako javno reći svoju stranu priče - istaknuli su liječnici.

Inače, javno su odlučili istupiti liječnici Ana Čizmić, Slaven Babić, Tomislav Čengić, Fabijan Čukelj, Stipe Ćorluka, Stjepan Ćurić, ⁠Gregor Eder, ⁠Dragutin Herceg, ⁠Stjepan Ivandić, ⁠Petra Jurina, ⁠Danijel Jurković, ⁠Simona Marunčić, ⁠Jure Pavešić, ⁠Jakov Prenc, ⁠Hana Šimunić, ⁠Hrvoje Tomičić.

- Mi, i to mi kao kolektiv od 18 liječnika od ukupno 25 specijalista i 4 starija specijalizanta, smo pokušali na sve načine kroz institucije upozoriti na stanje u Klinici te smo na taj način pokušali riješiti problem kroz postojeći zakonodavni okvir. Mi nismo pisali nikakve prijave protiv predstojnika, upozoravali smo na konkretne organizacije i kadrovske probleme. Mi se želimo kadrovski revitalizirati jer je otišlo u dvije godine 6 izvanrednih kolega, a nitko takvog kalibra na puno vrijeme nije došao. Tu su i organizacijski problemi, spajanje hitnih i kontrolnih ambulanta, koje pacijenti vide kao nepotrebno čekanje, što dovodi do kaosa u čekaonicama, a onda i nepotrebne nervoze kod pacijenata i liječnika, nama je to veliki problem, sistematizacija je ispod razine održivosti, referentni centri za kralježnicu i opekline ispod su 50 posto popunjenosti i nisu održivi kroz neko dulje vrijeme - ističu.

Zagreb: Konferencija za medije liječnika iz Klinike za traumatologiju koji se bore za dostojanstven rad i tretman | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Kažu kako su se kadrovski problemi prelili na probleme sa dežurstvima koja su postala prečesta, a onda su uslijedila kaznena „dežurstva“ prema kolegama koji su bili onkološki bolesnici ili rodilje i trudnice.

- Velik dio posla je preusmjeren na elektivne ortopedske pacijente dok su traumatološki pacijenti pali u drugi plan pa se produljilo vrijeme u bolnici, često su odgađani termini operacija... - kazali su u svom obraćanju.

Objasnili su kako su institucije djelovale te su izrekli mjere upozorenja te su donijeli stegovnu odluku temeljem zaključaka povjerenstva za unutarnji nadzor i osoba koje su zadužene za prijave u vezi zaštite dostojanstva radnika.

Organizacijski i kadrovski problemi

- Mi smo se nadali da su time stvorene pretpostavke da se riješe konkretni organizacijski i kadrovski problemi. Da je došlo vrijeme da se bavimo sa Klinikom i organizacijom, da se uspostavi sustav koji je održiv i najbliži pacijentima, kako se i radilo do posljednjeg predstojnika. To se nažalost nije dogodilo – jer se bivši predstojnik ne zaustavlja u pokušaju iskrivljenog predstavljanja nas kao lažljivaca i neradnika. Želimo jasno i glasno reći kako nije točno da unutarnji nadzor nije pokazao da bi činio što protuzakonito ili suprotno internim pravilima. Jer mi smo od ravnatelja zaprimili, izgleda, sasvim drugačiji dopis u kojem se upravo navodi da je stegovna odluka donesena i mjera izrečena i zbog mišljenja Povjerenstva za unutarnji nadzor. Možda bivši predstojnik zna nešto što nama nije poznato, mi smo u nekoliko navrata tražili pisane rezultate, do danas ih nismo dobili, nego samo obavijest o posljedicama istih, pa moramo vjerovati ravnatelju - kažu liječnici.

Demantiraju da je bilo mobbinga, odnosno povrede dostojanstva radnika te da su oni poticatelji "medijske harange i neradnici koji ne dolaze na kolegije, zatvaraju ambulante, fiktivno ih popunjavaju..."

- U pogledu navoda o dežurstvima, moramo istaknuti da nas je upravo kazneno određivanje rada subotama kolegama koji su bili rekonvalescenti odnosno rodilje i trudnice, pa zbog toga zatražili poštedu od dežurstva, najviše ogorčilo. Takvo postupanje je ujedinilo kolektiv u zaštiti kolega, a nas osvijestilo da smo od skladnog kolektiva u kojem su se kolege međusobno podupirale postali kolektiv u kojem predstojnik stalno prijeti i prijavljuje, u kojem se stručnost zatire na ime autoriteta, a bezuvjetna lojalnost nagrađuje užem krugu predstojnika. Mi u takvom sustavu ne želimo raditi i želimo da se zna istina - zaključili su.