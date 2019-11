Isusova kolijevka vraća se u Betlehem nakon 14 stoljeća

Drveni ulomak koji katolici štuju kao dio Isusove kolijevke vraća se u Betlehem nakon što se u Rimu čuvao 1400 godina.

Ulomak je dio relikvije pohranjene u rimskoj bazilici Svete Marije Velike.

Kustodija Svete Zemlje, franjevačka provincija koja ondje brine o katoličkim interesima i svetim mjestima, priopćila je da je povratak ulomka "dar" pape Franje.

On November 22, Stanisław Card. Ryłko, Archpriest of the Basilica of S. Maria Maggiore, together with the Custodian of the Holy Crib, Piero Card. Marini, prepared a portion of the relic of the Holy Crib of the Child Jesus to travel to Jerusalem and Bethlehem later this month. pic.twitter.com/fES643nsZg