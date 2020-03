Italija: Broj oboljelih 69.176, u jednom danu umrlo 743 ljudi

Talijanske vlasti objavile su nove brojke oboljelih od korona virusa u toj zemlji: imaju 5249 novih oboljelih, tako da je ukupan broj 69.176, a broj umrlih 6.820. U zadnja 24 sata preminulo je 743 ljudi, što je drugi najveći broj smrtnih slučajeva od korona virusa u jednom danu.

Italija je zemlja s najviše zaraženih i umrlih od Covida-19, a ondje je stanje najteže u sjevernoj pokrajini Lombardiji.

#CoronaVirus Update:



- #Italy: 5249 new cases and 743 new deaths

- #Spain: 4540 new cases and 489 new deaths

- #Germany: 2935 new cases and 26 new deaths

- #UK: 1427 new cases and 87 new deaths