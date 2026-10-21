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HIBRIDNO RATOVANJE

Italija pokrenula istragu je li Rusija potpalila nerede

Piše Filip Sulimanec,
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Italija pokrenula istragu je li Rusija potpalila nerede
Foto: Stephanie Lecocq
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Talijanski ministar obrane Guido Crosetto ranije je izjavio da su nemiri koji su tijekom vikenda izbili u Milanu i drugim dijelovima zemlje rezultat hibridnog ratovanja protiv Zapada

Talijanske vlasti istražuju jesu li strane sile, uključujući Rusiju, bile uključene u organizaciju masovnih prosvjeda praćenih sukobima. Talijanska vlada zatražila je informacije o mogućoj umiješanosti stranih provokatora, uključujući ruske, u prosvjede koji su posljednjih tjedana zahvatili europske gradove, piše Bloomberg.

Talijanski ministar obrane Guido Crosetto ranije je izjavio da su nemiri koji su tijekom vikenda izbili u Milanu i drugim dijelovima zemlje rezultat hibridnog ratovanja protiv Zapada. Također je rekao da su u prosvjedima sudjelovala i djeca u dobi od 11 ili 12 godina, koja su, prema njegovim riječima, bila izložena onome što je nazvao „protuobrazovanjem”.

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Vlada Giorgie Meloni najavila je mjere usmjerene na sprječavanje daljnjeg nasilja. U Milanu, gdje su prosvjedi bili osobito nasilni, očekuje se raspoređivanje 500 pripadnika vojske.

Prosvjedi su održani diljem Italije 17. listopada zbog rasta troškova života, viših cijena goriva i poreznog opterećenja. Prosvjedi su prerasli u sukobe s policijom u Milanu, Torinu, Bologni i Bergamu. Prosvjednici su na policiju bacali dimne bombe, boce i kamenje. Policija je odgovorila uporabom vodenih topova i suzavca.

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