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drastične mjere

Meloni kreće u obračun s bandama: Maloljetnicima zatvor, roditeljima oštre kazne

Piše 24sata,
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Meloni kreće u obračun s bandama: Maloljetnicima zatvor, roditeljima oštre kazne
Foto: Francesco Fotia
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Uredba omogućuje preventivno zadržavanje maloljetnika, kažnjava roditelje i uvodi novo kazneno djelo nasilnog sudjelovanja na demonstracijama.

Talijanska vlada odobrila je u utorak uredbu kojom pooštrava mjere protiv uličnog nasilja, osobito među maloljetnicima. Odlučila je omogućiti njihovo preventivno zadržavanje prije javnih okupljanja te predvidjeti kazne za roditelje čija djeca sudjeluju u nasilju. Uredba slijedi nakon nereda i pljački u Milanu prošlog vikenda, kada su vlasti privele 271 osobu, a oko 80 posto njih bilo je mlađe od 18 godina.

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Policija bi maloljetnika mogla zadržati u postaji od 12 do 24 sata ako procijeni da bi tijekom javnog okupljanja mogao počiniti kazneno djelo. Mjeru bi mogla primijeniti i ako kod osobe pronađe predmete koji bi mogli poslužiti kao oružje, a vrijedila bi i na pojedinim mjestima gdje se okuplja mnogo ljudi, ne samo na prosvjedima. Riječ je o preventivnom zadržavanju, a ne o uhićenju zbog već počinjenog kaznenog djela.

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Uredba uvodi i novo kazneno djelo nasilnog sudjelovanja na demonstracijama te predviđa strože kazne za organiziranje nasilnih skupina. Osobama koje se pridruže skupini od najmanje pet ljudi i bacaju kamenje, petarde ili palice, ugrožavajući druge, prijetili bi do pet godina zatvora i novčana kazna do 20.000 eura. Kazne bi rasle ako počinitelji nose maske, ozlijede nekoga ili sudjeluju u skupnom uništavanju imovine.

Za osobe koje, među ostalim putem interneta ili drugih digitalnih kanala, potiču osnivanje skupine koja zatim organizira nasilne demonstracije, uredba predviđa od četiri do 12 godina zatvora. Vlada tako želi obuhvatiti i organizatore, a ne samo one koji izravno napadaju ljude ili uništavaju imovinu. Čelnik stranke Liga Matteo Salvini ranije je kao primjer naveo ljude koji se preko TikToka dogovaraju o odlasku u drugi grad radi pljačke trgovina.

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Dobna granica kaznene odgovornosti u Italiji iznosi 14 godina. Dosad su sudovi za mlađe počinitelje procjenjivali jesu li razumjeli svoje postupke i njihove posljedice, no prema novom pristupu četrnaestogodišnjaci bi se u tom pogledu tretirali poput odraslih, osim ako obrana ne dokaže da nisu bili potpuno svjesni svojih postupaka. Uredba dopušta i naknadno uhićenje na temelju dokaza prikupljenih poslije incidenta, čak i ako policija počinitelja nije zatekla na mjestu događaja. Sudac bi za starije od 16 godina mogao odrediti i mjere koje utječu na njihovo obrazovanje.

Roditeljima ili drugim zakonskim skrbnicima maloljetnika koji sudjeluju u nasilju mogle bi se izreći administrativne kazne od 500 do 1000 eura, a ponovljeni prekršaj udvostručio bi iznos. Ministar unutarnjih poslova Matteo Piantedosi objasnio je da bi roditelji mogli morati nadoknaditi i materijalnu štetu koju prouzroči njihovo dijete. Za štetu na javnoj imovini uredba predviđa poseban postupak, a za oštećenje privatne imovine pojednostavljenu naplatu odštete.

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- Tko razbija, plaća. A ako razbija maloljetnik, plaćaju njegovi roditelji – poručila je Meloni.

Vlada je najavila više sudaca za maloljetnike i veće kapacitete u ustanovama za njihovo zadržavanje. Nije, međutim, progurala plan da vojnici raspoređeni na ulicama Milana dobiju ovlasti pravosudne policije, među kojima i mogućnost uhićenja. Talijanski mediji objavili su da se predsjednik Sergio Mattarella usprotivio tom prijedlogu, no Ministarstvo unutarnjih poslova nije potvrdilo da je stavio veto. Kao moguću zamjenu spominju se zajedničke ophodnje vojnika i policije.

*uz korištenje AI-ja

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