Italija više neće kupovati ruski plin iz moralnih razloga

Italija iz etičkih razloga mora "uskoro" prestati kupovati ruski plin od kojega prihode Rusija koristi za financiranje rata u Ukrajini, ocijenio je ministar za ekološku tranziciju Roberto Cingolani u razgovoru objavljenom u četvrtak.

"Po mom mišljenju uskoro bismo iz etičkih razloga morali prestati kupovati ruski plin", rekao je za dnevnik La Stampu.

Ministar trenutačno boravi u dvodnevnom posjetu Angoli i Kongu zajedno s ministrom vanjskih poslova Luigiem Di Maiom kako bi zaključili nove ugovore o opskrbi i tako smanjili talijansku ovisnost o ruskom plinu koji pokriva 45 posto potreba za plinom u zemlji.

"Trenutačno velikom brzinom diversificiramo naše izvore" opskrbe, istaknuo je. "Jasno je da je čitava Europa veoma ovisna o Rusiji u nabavci plina i to je bila ozbiljna geopolitička pogreška u zadnjih dvadeset godina".

"To se ne može riješiti u mjesec dana. No to je u stanovitom smislu puno novca, za energente dajemo Rusiji gotovo milijardu eura na dan i jasno vam je da neizravno financiramo rat", istaknuo je.

Ministar predviđa da će Italija za 18 mjeseci moći bez ruskog plina. Ranije je bio ocijenio da poluotoku za to treba "između 24 i 30 mjeseci".

"Do polovice iduće godine počinjemo biti potpuno neovisni", istaknuo je.

Italija je među najvećim potrošačima plina u Europi koji je sa 42 posto zastupljen u njezinoj potrošnji energenata, a 95 posto količine uvozi.

Italija je pokrenula diplomatsku ofenzivu u Africi kako bi se riješila ovisnosti o ruskom plinu: u Alžiru i u Egiptu prije Uskrsa, ovog tjedna u Kongu i u Angoli, a u svibnju u Mozambiku.

Vlada usto radi na pripremi "operacije termostat" u okviru koje će smanjiti grijanje u školama i u uredima za jedan stupanj te donijeti sličnu mjeru na ljeto što se tiče klimatizacije.

To pravilo koje će vrijediti i za kućanstva i za privatne tvrtke donijet će uštedu od 4 milijarde prostornih metara plina, ili oko 14 posto plina koji uvozi iz Rusije, piše La Stampa.

