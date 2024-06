Iva (13) je u kolicima, a o njoj brine baka: 'Ostala je bez svih, ali ne predaje se. I ja sam tu...'

Volim šetati, kratko nam je rekla Iva Predovan (13) iz Vrsi kraj Nina i nastavila se radovati svakom svom malom koraku. Iva je teško pokretna, u kolicima je, ne govori puno, a svakodnevno mora ići na terapije. Nije imala jednostavno djetinjstvo. Ali u njoj je toliko života, ljubavi, volje i želje...

Kad je imala pet godina, s obitelji je sudjelovala u teškoj prometnoj nesreći. Njena majka Anđelka je poginula, a otac Dražen stravične vijesti dočekao je u bolnici gdje su mu zbog dijabetesa morali amputirati noge. Nažalost, i on je preminuo 2021. godine. Iva je ostala sama. Skrb o njoj preuzela je baka Senka Predovan (70).

A upravo ona odlučila je za svoju Ivu napraviti baš sve da bi joj bilo bolje i da bi mogla uživati u onome što mnogi od nas uzimaju zdravo za gotovo - šetnji.

Senka se morala vratiti na posao kako bi mogla plaćati terapije za svoju Ivu koja se trenutno nalazi na rehabilitaciji u Krapinskim Toplicama. Ne žali, kaže, ni trenutka.

- Bude li trebalo, spremna sam i kuću prodati. Od moje Ive i njenog zdravlja ne odustajem - započinje Senka.

- Ima sve ovlasti da radim za nju, sa Centrom za socijalnu skrb, a činim doista sve što mogu. Donedavno sam je vozila svaki dan u školu u Mocire u Zadru. To je više od 20 kilometara u jednom smjeru. No onda je krenula na rehabilitaciju. Ima moja unuka potencijal da bude bolje i želim da tako bude. No naravno, sve to se plaća - kaže Senka koja radi u Zatonu kao pomoćna kuharica.

Foto: pIXSELL

- Zaradim u sezoni koliko mogu, a nedavno sam operirala i kuk, ali meni nema druge. Živim koliko mogu jer Iva mora imati osiguran krov nad glavom. Sezonski posao pokriva malo, ljudi za koje radim, a to je obitelj Vedrić, itekako ima razumijevanja za mene, no ni oni ne mogu previše. Sretna sam da bar posao imam - kaže Senka.

Niz tragedija

Kad joj je teško prisjeti se, kaže, svog sina Dražena. Dražen je bolovao od dijabetesa zbog kojeg je izgubio nogu. Pogoršalo mu se i završio je u bolnici gdje su mu amputirali i drugu. U tim trenucima saznao je stravične vijesti, da su mu u teškoj nesreći stradale supruga i kćer, sin je prošao bez težih ozljeda. Supruga je na kraju preminula, a njeno srce donirano je čovjeku u Rijeci. Senka priča kako je njen sin uvijek bio spreman pomoći svima. Dražen je 2018. osvojio i nagradu Ponos Hrvatske jer je majci s troje bolesne djece omogućio prijevoz na ljetovanje.

- Moj pokojni sin Dražen je pomogao svima, a sad je meni bitno da nekako se svi skupa snađemo.Godinama se čeka odšteta za prometnu nesreću, taj novac bi svakako dobro došao, ali u međuvremenu se snalazimo - kaže Senka koja ističe da često putuje autobusom u Krapinske Toplice kako bi vidjela svoju Ivu.

Ona se tamo nalazi od kolovoza prošle godine, u privatnom smještaju, a s njom redovito radi njegovateljica Sara Breškić (55).

- Utorkom i četvrtkom idemo na robotiku, to pokriva država, ali sve ostalo se plaća. Primjerice, ponedjeljkom, srijedom i petkom idemo kod privatnog fizioterapeuta, a nedavno smo krenuli pet dana u tjednu i na hipoterapiju s konjima. Iva iskreno uživa, idemo hodati svaki dan, od klupe do klupe. Stigle samo čak do tristotinjak metara - kaže nam Sara koja je uz Ivu dan i noć. Obje su uvjerene da svaki pomak ima smisla, iako Iva ima dijagnozu koja će je pratiti cijeli život.

- Duboko se nadam da ćemo napredovati. Počela je i komunicirati. Trebate znati da je to djevojčica koja je bila baš kao i svaka druga. Ona je išla na balet, vozila bicikl, bila na rolama. A sve je promijenila ta nesreća. No ona je i dalje nasmijana, vesela, optimistična djevojka koja voli ići u šetnju. Voli piti kakao, obožava šopingirati, dogovorimo se što želi, pokaže mi prstima. Uživa u životu, obožava jagode, banane, jogurt, sladoled. Nažalost, ne sjeća se života kad je bila samo stalna. Znam joj reći da je mama i tata gledaju s neba, ali radimo na tome da se sjeti. To bi bio moj najljepši poklon da se to dogodi - govori Sara puna nade.

Iva puno vremena provodi i s konjima - Anabel, Zara i Zoja. Uz njih se osjeća bolje. Smije se na svaku lijepu stvar i voli žene s plavom kosom, kakvu je imala njena pokojna majka. Baš zbog njene želje za životom, od nje ne odustaju ni baka Senka ni njegovateljica Sara.

- Koliko će ona biti na rehabilitaciji ovisi o pomoći dobrih ljudi jer novaca nemamo više. Svjesna sam svojih godina i doista imam motivacije jer mojoj Ivi želim sve najbolje - zaključuje Senka.

Otvoren je i račun na koji se može uplatiti pomoći Ivi i njenoj obitelji. Na ime: Iva Predovan,

IBAN: HR3623900013221405695, račun je otvoren u HPB-u.