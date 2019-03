Iva Todorić i Bučević poziraju u bazenu: Ljubav liječi sve ljude!

Ljubav liječi ljude, i one koji je daju i one koji je primaju, objavila je Iva Todorić danas na Instagramu uz fotografiju sebe i Ane Bučević koja se našla u središtu pozornosti nakon što ju je Ministarstvo zdravlja kazneno prijavilo za nadriliječništvo temeljem pisma koje im je poslao psihijatar Herman Vukušić.

Ana Bučević u javnosti je poznata zahvaljujući brojnim poznatima koji tvrde da joj je njezin life coaching pomogao, uključujući kćer Ivice Todorića. Ona je jednom prilikom ispričala kako se borila s velikim životnim problemima sve dok u njezin život nije ušla Bučević. Što je pod tim mislila, od kakvih je boli patila, ostat će tajna, ali je rekla da je motivacijsku govornicu, Splićanku Anu Bučević, upoznala kad joj je ponudila da piše poruke na njihovoj vodi:

- Nazvala sam Anu i pitala ju bi li pisala svoje poruke na 'Jani', a znate što je ona napravila? Odbila me!! Pomislila sam - ova žena stvarno zna cijeniti sebe!, rekla je Iva Todorić, očito nenavikla da u životu dobiva odbijenice.

Ivu je to zaintrigiralo pa je počela odlaziti na Anine motivacijsko-inspiracijske seminare, pa joj je ona ubrzo postala svojevrsna osobna savjetnica i životna učiteljica, te je Ivi na kraju - promijenila život. Stoga ju je angažirala i u očevoj tvrtki. Bivši djelatnici Agrokora prisjećaju se da je Iva za svoje top-menadžere iz 'Konzuma', s vremena na vrijeme organizirala njezina predavanja.

Ana Bučević motivacijske bi govore održavala u Novom Zagrebu, na drugom katu SuperKonzuma u Turininoj ulici, gdje je bilo sjedište Konzumovog odjela upravljanja ljudskim potencijalima. Prema riječima bivših zaposlenika, s predavanja nitko nije smio izostati, iako nisu baš svi dijelili Ivino oduševljenje, pa su Anina predavanja zvali 'ispiranjem mozga'.

Bučević je, inače, diplomirana profesorica kineziologije, koja je 2002. godine pokrenula u Splitu studio za ples, sport i rekreaciju, ali danas on više ne radi. U međuvremenu, Ana je spletom životnih okolnosti, počela proučavati self-help literaturu, a uzor joj je postala Rhonda Byrne, autorica svjetskog bestselera 'Tajna'. Prema toj teoriji, mi smo Božji ko-kreatori i ako postoji Božji ili Viši plan za nas, ne moramo se nužno s njim pomiriti, nego bez loših emocija, unutarnjom duhovnom obnovom, ko-kreirati vlastitu sudbinu, pod sloganom - misli pozitivno, preuzmi odgovornost za vlastitu sreću, ti to možeš!

Naravno, ovom je teorijom odmah uzrujala crkvene krugove. Na web-stranici bitno.net, don Damir Stojić jednoj je čitateljici napisao da Anu Bučević 'treba zaobilaziti u širokom luku' jer propagira New age uvjerenja koja se kose s katoličkom vjerom.

Hit na društvenim mrežama

Prve video-zapise Bučević je počela objavljivati na svom Facebook profilu prije nekoliko godina, a do danas je prikupila više od 150.000 pratitelja, pa još barem toliko njih na Instagramu, a na YouTube kanalu neki njezini klipovi imaju više od 1.000.000 pregleda, pa sad i od toga puni kućni budžet.

Objavila je i nekoliko samizdata - 'Safari duše' i 'Vorteks ostvarenih želja', pa onda 'Vjerujem u čuda' 1 i 2, te 'Što (ni)je ljubav'. Knjige su tjednima bile najprodavanija beletristika u Hrvatskoj, a s velikim uspjehom prodaju se i u susjednim zemljama. Iako joj video-klipovi ponekad traju i dulje od 15 minuta, jer nerijetko priča i o lijepom vremenu, ova uzaludna opširnost nimalo ne smeta njezine ko-kreatore i ko-kreatorice, kako oslovljava svoju publiku na početku svakog klipa. Prvi veći uspjeh - oko 560.000 posjetitelja - postigla je videom iz 2013. godine u kojem otkriva tajne tapkanja kojim se privlače čuda u naše živote. Drugi njezin video o tapkanju za privlačenje novca pogledalo je oko 830.000 ljudi. Riječ je zapravo o tzv. EFT metodi - Emotional Freedom Technique - tehnici emocionalne slobode, a kako to izgleda može se vidjeti u ovom videu:

Uspješna je i u izdavačkoj djelatnosti. Danas ima i vlastitu web-stranicu preko koje zainteresirani mogu kupiti i njezine knjige, CD-ove, rokovnike, dnevne planere, kao i kartice s motivacijskim porukama, a komplet svih proizvoda prodaje po cijeni od 917 kuna.

Krstarenje za 2.175 eura

Prodaje i ulaznice za svoje seminare ili radionice, a djelatnost je proširila i na turizam, pa tako nudi i dva sedmodnevna paket-aranžmana - Vortex ljetovanje i Vortex krstarenje. Za sedam dana u Mediteranskom selu u Biogradu cijena je 942 eura, a za sedmodnevno krstarenje luksuznom jahtom od Splita do Mljeta, uz Anin program jutarnje tjelovježbe, meditacija i predavanja, te individualni program, cijena je 2.175 eura.

Iva je bila na 'Vortex ljetovanju' s motivacijskom govornicom koja je objavila video ljudi koji su krstarili s njom.

- Toliko sam puna dojmova da mi ih je teško izdvojiti, ali moram prvo naglasiti o ljudima ovdje. Tu je nas 40 na brodu koji se svi slažemo kao da smo jedno, ispričala je Gazdina kći na snimci.

Vukušić je prijavio

Podsjetimo, psihijatar Herman Vukušić od Ministarstva zdravlja je zatražio da provjeri ima li kaznenih elemenata u radu poznate životne trenerice kojoj su odlazile mnogi poznati.

- Pozvao sam ministra da provjeri ima li tu elemenata za kaznenu prijavu te da postupi u skladu s nalazom. Osobno gospođu ne poznajem i prvi put sam se susreo s njezinom radom nakon što sam pročitao o njoj na portalu. Išao sam pogledati o čemu je riječ i gledao njezine video uratke te shvatio da deklarirano tvrdi kako njezine metode koje se vrte oko vorteksa liječe, da čovjek ne mora uzeti terapiju, ne mora se liječiti i sve će biti u redu. To je jako opasno iz nekoliko razloga. Kao prvo jer se ona ne smije na taj način time baviti. Gospođa ima sljedbu jer metode pomažu mnogima, no u medicini i u psihologiji imamu fenomene koji to objašnjavaju, tzv. fenomen medenog mjeseca ili sveta vodica. Čovjek kratkoročno osjeti poboljšanje, svi ti gurui potaknu ono što je u medicini dokazani placebo efekt. No to ne djeluje dugoročno. Kad žrtva nakon mjesec ili dva kad efekt splasne kaže da metoda ne djeluje, onda gurui posežu za rečenicom: Vi ste blokirani na nekoj razini, to je do vas, ne razmišljate pozitivno. Za pacijenta je to najgore što mu se može dogoditi, i žrtva ponovo postaje žrtva. Prvi put kad se razboljela, a onda kad se razočarala u nekoga tko joj je trebao pomoći, kazao je u petak poznati psihijatar Herman Vukušić. Nakon prijave zahvalio je ministru na 'promptnom djelovanju'.

'Nisam nikad nekom rekla da izbjegne liječenje'

Nakon svega oglasila se i sama Bučević. Tvrdi, kako nikada nije nikome rekla da izbjegne bilo kakvu vrstu medicinskog liječenja niti davala savjete o istoj.

Da prokomentiram to što me psihijatar dr. Herman Vukušić prozvao za nadriliječništvo, te zatražio od Ministarstva zdravlja da pokrene postupke protiv mene kako bi mi se zabranio rad. Dr. Vukušić se u svojoj prijavi pozvao na medijski članak koji je o mom radu objavljen prije nekoliko mjeseci i brojne neistine izrečene u tom članku, a na temelju kojeg je dr. Vukušić, bez konkretnog poznavanja mog rada, zaključio da bi ja radila nešto što bi bilo opasno za ljudsko zdravlje u smislu pogoršanja njihovog zdravstvenog statusa. Dr. Vukušić je također naveo kako mu je bilo dovoljno sat vremena da na mom YouTube kanalu pronađe rečenice koje su opasne po ljudsko zdravlje - napisala je Ana u priopćenju i nastavlja:

- Zaista je nevjerojatna teza da bi edukacija o samosvijesti i svijesti o tome da svaka bolest ima uzrok i da se na uzrok treba staviti fokus, a ne samo na posljedicu, mogla ikome naštetiti. Brojne grane medicine, kao primjerice Ayurvedska medicina, počivaju upravo na takvom pristupu. No, da ne bi opet bilo “zabune”, moj program i moj rad nemaju veze s medinskim radom, niti se u svom radu bavim liječenjem bolesti (što bi značilo da sam nekome postavljala dijagnoze, prepisivala terapije ili bilo kakve postupke i slično). Nikada, ali baš nikada tijekom javnog rada nisam naišla na niti jedan primjer kojem je štetilo osvještavanje o snazi misli, uvjerenja, vibracije, te sposobnosti našeg tijela kao nevjerojatno energetskog sustava da snagom vjere, uvjerenja, misli i emocija pomognemo sami sebi u iscjeljenju. Željela bih također napomenuti da postoje brojni znanstveni dokazi i priznata istraživanja o tome što smo sve kadri napraviti snagom uma i vlastite vibracije. Poznati biolog dr. Bruce Lipton i neuroznanstvenik dr. Joe Dispenza (autor knjige Placebo to ste vi, objavljeno u izdanju Planetopije) u svom radu i svojim knjigama i predavanjima nude pregršt znanstvenih dokaza upravo o tome što predstavlja i dio mog programa i mojih edukacija. Takvih stručnjaka ima na stotine, a svi potvrđuju koliko smo moćna i sposobna bića. U svom radu koristim se istraživanjima i objavljenim radovima navedenih stručnjaka, te brojnih drugih priznatih eksperata - kaže.

Bučević tvrdi, kako u svom radu nikada niti jednom jedinom sudioniku edukacija nije davala medicinske savjete, nego upravo suprotno. Dodaje kako svojim sudionicima preporučuje da snagom svog uvjerenja potaknu djelovanje lijekova koje uzimaju.

- Nikada mi ne bi palo na pamet da bilo koga “odvlačim" od propisane liječničke terapije, jer kako sam rekla smatram da upravo vjera u liječnika i propisanu terapiju bolesniku maksimalno pomaže pri izlječenju. Nadriliječnik bi bila osoba koja tvrdi da poznaje metode liječenja i da ih uspješno primjenjuje na pacijentu, a to je apsolutno suprotno od onoga što ja radim. Moj cilj djelovanja je buđenje svijesti kod što većeg broja ljudi, što je jasno da ne predstavlja ikakvo liječenje i to se nikako ne može poistovjetiti, niti uopće usporediti - stoji u priopćenju.

- Dr. Vukušić je shvatio da ja poručujem ljudima da im ne trebaju lijekovi kako bi se izvukli iz depresije, što je opet apsolutno pogrešno. Naime, zagovarajući buđenje svijesti o snazi vlastitih uvjerenja savjetujem ljudima da svakako nastave s uzimanjem propisane terapije i lijekova, pa i antidepresanata, ali ih upućujem da s radom na sebi mogu lakše osvijestiti uzroke obolijevanja od depresije. Dakle,moje podučavanje se odnosi isključivo na osvještavanje pojedinaca kako da osvijeste i u sebi pronađu uzroke, ne umanjujući pritom važnost liječenja posljedica - napisala je Ana i dodala kako nikada nikom nije rekla da izbjegne bilo kakvu vrstu medicinskog liječenja, niti joj je to ikada palo na pamet. Nije joj jasno niti na temelju čega bi dr. Vukušić tako nešto mogao zaključiti.

Za kraj je napisala kako apsolutno stoji iza svog rada, te se ponosi brojnim dobrim rezultatima i zahvalnošću velikog broja ljudi koji su uz pomoć njenog programa ponovno probudili svoje unutarnje 'ja' i pronašli sreću. Dodaje kako može razumjeti da se njezin program nekome ne sviđa, ali tvrdi kako je zaista nevjerojatno da itko njezin rad može smatrati i nazvati nadriliječništvom.

