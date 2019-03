Ministarstvo prijavilo Anu Bučević: 'Liječila' i Ivu Balent

MInistarstvo zdravlja kazneno je prijavilo motivacijsku govornicu Anu Bučević za nadriliječništvo temeljem pisma koje im je poslao psihijatar Herman Vukušić.

- Zahvaljujem ministarstvu na promptnom djelovanju u ime svih pacijenata i građana u republici Hrvatskoj, prokomentirao je. Ranije je rekao da očekuje rezultate.

- Pozvao sam ministra da provjeri ima li tu elemenata za kaznenu prijavu te da postupi u skladu s nalazom. Osobno gospođu ne poznajem i prvi put sam se susreo s njezinom radom nakon što sam pročitao o njoj na portalu. Išao sam pogledati o čemu je riječ i gledao njezine video uratke te shvatio da deklarirano tvrdi kako njezine metode koje se vrte oko vorteksa liječe, da čovjek ne mora uzeti terapiju, ne mora se liječiti i sve će biti u redu. To je jako opasno iz nekoliko razloga. Kao prvo jer se ona ne smije na taj način time baviti. Gospođa ima sljedbu jer metode pomažu mnogima, no u medicini i u psihologiji imamu fenomene koji to objašnjavaju, tzv. fenomen medenog mjeseca ili sveta vodica. Čovjek kratkoročno osjeti poboljšanje, svi ti gurui potaknu ono što je u medicini dokazani placebo efekt. No to ne djeluje dugoročno. Kad žrtva nakon mjesec ili dva kad efekt splasne kaže da metoda ne djeluje, onda gurui posežu za rečenicom: Vi ste blokirani na nekoj razini, to je do vas, ne razmišljate pozitivno. Za pacijenta je to najgore što mu se može dogoditi, i žrtva ponovo postaje žrtva. Prvi put kad se razboljela, a onda kad se razočarala u nekoga tko joj je trebao pomoći, kazao je u petak poznati psihijatar Herman Vukušić.

Ana Bučević u javnosti je poznata zahvaljujući brojnim poznatima koji tvrde da joj je njezin life coaching pomogao, uključujući kćer Ivice Todorića Ivu Balent.

- Toliko sam puna dojmova da mi ih je teško izdvojiti, ali moram prvo naglasiti o ljudima ovdje. Tu je nas 40 na brodu koji se svi slažemo kao da smo jedno, ispričala je Gazdina kći Iva Todorić (42) na snimci. Iva je bila na 'Vortex ljetovanju' s motivacijskom govornicom Anom Bučević (40) koja je objavila video ljudi koji su krstarili s njom.

