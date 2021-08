Bivši varaždinski gradonačelnik Ivan Čehok tijekom ljetovanja u Dalmaciji upoznao je dvojnika.

- Kad dvojnik iz Italije potegne do Dalmacije da bi me vidio (na HTV me zagledao i poželio upoznati). Nije da se hvalim, ali sam tanji i ljepši - napisao je Čehok na Facebooku i objavio fotku za uspomenu.

Čehok priznao nam je da je riječ o šali da ga je dvojnik ugledao na javnoj televiziji i poželio upoznati. Zapravo su jedan za drugog doznali od mještana na Ugljanu, gdje trenutno obojica ljetuju.

- Mještani su mi rekli da ima čovjek koji mi je isti ja. Njega su pak zaustavljali obraćajući mu se s Ive. Kad su mu rekli da je isti kao jedan hrvatski političar odlučio me pronaći. U kratkom susretu smo se našalili, smijali jedan drugome i fotografirali za uspomenu - kazao je Čehok.

Vjeruje da će se susresti još koji put kako bi razmijenili podatke i ostali u kontaktu.

- Dobro je da političar ima dvojnika - rekao uz smijeh Čehok, koji je uvjeren da bi malo tko uočio razliku da ga zamjeni na nekom od političkih zbivanja.