Ivan Dečak: 'Na Ekotlonu u Zagrebu pripremamo veliko iznenađenje za sve posjetitelje'

Ivan Dečak najpoznatiji je po ulozi frontmena grupe Vatra. Međutim, nama je otkrio tko je kad nije pjevač, član žirija poznatog pjevačkog showa, vlasnik nominacija za mnoge nagrade i sedam Porina. Zanimalo nas je kakav je njegov odnos prema ekologiji i sportu. Ivan nam je prije početka razgovora istaknuo kako se veseli sudjelovanju na Ekotlonu - najvećoj plogging utrci u Hrvatskoj, koju i ove godine organiziraju 24sata i missZDRAVA. Ivan Dečak i Vatra akustik sve će nas 10. rujna na zagrebačkom Bundeku razveseliti svojim hitovima, ali pripremaju i iznenađenje.

24sata: Nastupat ćete na zagrebačkom Ekotlonu, koji će biti 10. rujna na Bundeku. Jeste li ikad sudjelovali u sličnoj akciji?

Moram priznati da smo se i kao bend, ali i ja osobno, rado odazivali pozivima na mnoge akcije humanitarnog i edukativnoga karaktera, ali nikad nismo sudjelovali na ovakvoj, koja spaja ekologiju i sport, a ima i humanitarni karakter. I zato još jednom moram reći koliko me veseli što smo dio ovogodišnjeg Ekotlona.

24sata: Zašto smatrate da su akcije poput Ekotlona važne i što očekujete od ovog projekta?

Baš kao što na službenoj stranici Ekotlona piše da 'mali koraci čine razliku', tako i ja smatram da su, ako se svatko od nas barem malo potrudi, čuda moguća u svakom pogledu, a posebno u ekologiji.

24sata: Vježbate li? Kako održavate svoju formu?

U posljednje vrijeme totalno me obuzelo trčanje. Nisu to nikakve posebne kilometraže, otprilike od šest do deset kilometara, ali trudim se 4-5 puta tjedno trčati. Čovjek se jednostavno bolje osjeća kad učini nešto i odvoji vrijeme za sebe. U ovim ljetnim mjesecima bavim se i podvodnim ribolovom, ali prva ljubav, nogomet, uvijek je prisutan. Igrao sam ga godinama, ali od pojave pandemije nekako je, priznajem, pao u drugi plan.

24sata: Odvajate li otpad u kući? Jesu li vaši ukućani i bližnji osviješteni u pogledu razdvajanja otpada i brige o okolišu? Koje ste ekološke navike usvojili?

Moja životna partnerica prava je 'vojnikinja' što se tiče recikliranja. Drago mi je što je tu naviku, koja nam je svima tako prijeko potrebna, usadila i našoj djeci, a kod mene ipak ima još posla, pa često ona ispravlja moje pogreške. Trudim se, zaista, svakog dana i u svakom pogledu osvijestiti da je ovo što radimo dobro za cijelu našu zemlju, a i buduće generacije.

24sata: Sav prihod od kotizacija donirat će se Judo klubu za osobe s invaliditetom Fuji i Športskom savezu osoba s invaliditetom grada Splita – paraolimpijskoj školi za mlade s invaliditetom. Što mislite koliko je važno da sport bude dostupan svima?

Nažalost, imali smo priliku vidjeti kako izgleda život kad svijet stane. Osim što su nam svima u izolaciji nedostajali međuljudski kontakti, meni je jako nedostajala fizička aktivnost i umjetnost u svakom pogledu. Jer kad pogledamo malo širu sliku, sport i umjetnost pročišćivači su naše duše i tijela. Bez sporta i umjetnosti svijet bi bio tako dosadno mjesto za boravak, pa iz tog razloga smatram da obje 'discipline' trebaju biti dostupne uvijek i svima. I tu bi trebalo biti najmanje diskriminacije. Moramo podržati svaku inicijativu koja omogućuje dostupnost sporta svima koji se njime žele baviti, smatram da je to naša dužnost. Zato mi je posebno drago da je novac od kotizacije za Ekotlon ove godine namijenjen udrugama kojima je cilj unaprijediti sport za djecu i osobe s invaliditetom.

24sata: Što biste poručili našim čitateljima da bi se više osvijestili o segmentu ekologije?

Velik dio svijesti o ekologiji sigurno dolazi iz obitelji, ali tu svijest svatko od nas mora živjeti i razvijati iz dana u dan, kako bi i nakon nas postojale sve one prirodne ljepote u kojima danas svi uživamo.

24sata: Na Ekotlonu nam spremate i jedno iznenađenje. Možete li nam reći o čemu se radi?

Istina je, upravo na Ekotlonu premijerno ćemo izvesti novu pjesmu i to nas jako veseli jer očekujemo mnogo mladih i starijih, obitelji s djecom, sve u svemu šaroliko društvo, zato što je plogganje za svakoga. Upravo dovršavamo svoj 10. studijski album, a neke od pjesama nismo još imali prilike svirati uživo, premda su već u eteru, pa eto prilike da vam predstavimo poneku novu pjesmu u akustičnom ruhu.

24sata: Što biste poručili ljudima koji planiraju doći na Ekotlon?

Kad se mnogo malih zbroji, tad se snaga stoput broji. Idemo očistiti prirodu, a pritom učiniti i nešto dobro za sebe. Pozivam sve da nam se pridruže i u što većem broju dođu na Bundek u Zagrebu, Marjan u Splitu ili da ploggaju gdje god požele!

24sata: Gdje vas još možemo poslušati prije nastupa na Ekotlonu?

Nastupamo u Vatra akustik varijanti 25. kolovoza u Zagrebu, u Rougemarin Parku, 27. kolovoza u Karlovcu na Danima piva, a 28. kolovoza u Varaždinu na Špancir festu. Na Špancir festu ćemo po prvi put s Božom Vrećom uživo izvesti naš aktualni singl Rum na usnama. Pozivam sve da dođu, očekuje vas dobar nastup te puno dobre energije i zabave. Obećavam!

