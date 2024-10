Ivan i Aleksandar podijelili ljubavnu priču u NU2: Naš grijeh je što smo muškarci koji se vole

Tema jučerašnje epizode Nedjeljom u 2 bila je ljubav. U sklopu emisije, u kojoj je gostovala pjevačica Josipa Lisac, prikazan je petominutni prilog Maje Sever i Branke Suvajac Ljubičić pod naslovom Dva muškarca koja se vole.

Kardiolog Aleksandar Kibel i njegov suprug Ivan Ptičar Kibel iz Tenja podijelili su svoju ljubavnu priču s gledateljima.

- Ja sam njega upoznao onako neobavezno, na radnom mjestu. Tu se dogodila ta neka prvobitna komunikacija. Ja dotad nisam imao gej iskustava, ili sam to suprimirao ili nisam osvijestio jer su me i žene isto privlačile. Možda je u toj prvoj fazi to meni bilo pomalo sve scary, ali kad smo se, isto tako iz nekakve znatiželje, odlučili poljubiti da ja primijetim sviđa li mi se... Meni se to svidjelo, a ostatak je povijest - ispričao je Aleksandar.

- Zaljubljenost je došla postepeno i hvala joj na tome. Ne bi bila toliko jaka da je to bila neka instant zaljubljenost preko ušiju, postepeno je dolazila - priča Ivan.

- Moja kći je tad imala 4 godine, bila je jako mala. Bilo kakav razvod je izazovan i težak za dijete. Da je bilo teško, bilo je. Šok valovi koji su se proširili kroz ovo naše konzervativno društvo. Naš grijeh je što smo mi dvojica muškaraca koji se vole. Kome smo mi naškodili? Nikome. Vidi se da postoji još jako puno mržnje, bilo je djece koja su gađala kamenjem, detonirala petardu na prozor... Ljubav je dobra, ne smije nikad biti srama zato što netko nekoga voli - kaže Aleksandar.

- Mislim da je u Hrvatskoj važno da osobe poput mene i mog supruga postanu vidljivije. Samo će to mijenjati mentalitet ljudi. I samo će kroz tu vidljivost društvo prihvaćati da je to nešto što je normalno i da nije loše - zaključio je Aleksandar.