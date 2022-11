Ivan iz Preloga redovito šeće sa svojim Gusanom: 'Nikad nisam imao prijatelja kakav je on'

Bilo je ljudi koji su mi govorili: 'zakolji ga, što će ti to', a meni se oči suze i srce mi se raspada kad to čujem. Ljudi bi danas sve samo zaklali i ispekli, neki misle da radim budalu od sebe. A on vam je takva neviđena dobrota, velika ljubav, nisam ni bio svjestan što sam kupio. Brzo sam shvatio kakva je on posebna životinja.