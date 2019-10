'Ivan je uživao u ubojstvima, a prema meni je uvijek bio dobar'

Laknulo mi je nakon što je moj brat umro, rekao je za 60minuta Boris, brat Ivana Milata. Podsjetimo, Ivan Milat (74) je umro tijekom vikenda u bolnici. Bolovao je od raka.

- Moj je brat bio čisto zlo, a za mene je umro puno ranije. Sram me je što sam i ja Milat. Moj brat je zaslužio smrt. Ivan je ubijao vjerojatno zbog novca, ali je uživao u ubojstvima i činjenici da ga ne uspijevaju uhvatiti - kaže Boris (77).

Ivan ubojstva u Australiji nikada nije priznao no njegov brat smatra da je kriv i jedini je iz njihove obitelji koji ga je osudio.

- Svima je bilo jasno da je on to učinio. Sada je najbolje sve to zaboraviti, ali mora ostati sjećanje na žrtve - rekao je Boris.

Maureen, bivša Ivanova šogorica rekla je da je Milat za nju umro prije 20 godina. Maureen je bila udana za Ivanovog brata Wallyja, ali je priznala i da je bila ljubavnica serijskog ubojice.

- To je trajalo oko godinu dana. Nisam ponosna na taj dio svojeg života. ali stvari su se jednostavno dogodile. Ne branim ga. Mislim da je kriv i da je ubio te ljude. Nemam sada nikakve osjećaje prema njemu, on je za mene samo jedna mrtva osoba. Ipak želim ga pamtiti kakav je bio prema meni, dobar - kaže Maureen. Priznaje da je malo jezivo to što je bila u vezi s psihopatom. Ne razumije niti zašto ga je obitelj branila i tvrdila da je nevin.

- Oni su očito jaka grupa i drže se zajedno - kaže Maureen. Ona misli i kako je moguće da je Ivan ubio još ljudi.

Ivan Milat, Australac podrijetlom iz Hrvatske, služio je sedam doživotnih zatvorskih kazni jer je od 1989. do 1992. ubio sedam mladih turista, troje Nijemaca, dva Britanca, i dva Australaca iz Melbournea. Milat se i kasnije pojavljivao u medijima. Tako su novinari 2009. pisali o tome da si je odsjekao mali prst plastičnim nožem. Prst je htio poslati Vrhovnom sudu Australije. Također je štrajkao glađu i to kako bi izborio pravo da igra igrice na PlayStationu u zatvoru. Njegovu smrt će istražiti jer se prema proceduri moraju istražiti sve smrti zatvorenika, a nakon toga će odlučiti, zajedno s obitelji gdje će se tijelo pokopati, piše Daily Mail.