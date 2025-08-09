Ivan Nađ nestao prije četiri dana! Slavonskobrodski HGSS: ’Ako znate nešto, javite na 192’

Ivan Nađ, 73-godišnjak je za kojim već nekoliko dana traga slavonskobrodski HGSS.

Muškarac se 5. kolovoza iz Gornje Vrbe kod Slavonskog Broda, s adrese svog prebivališta, biciklom uputio u nepoznatom smjeru. U trenutku nestanka Ivan Nađ bio je odjeven u duge šarene hlače, a na nogama je imao papuče ili cipele.

Svi koji znaju nešto više o ovom nestanku, mogu podatke dojaviti na 192, 112 ili na dežurni telefon HGSS Stanice +385 91 355 5600.