NESTALI

Piše Iva Tomas,
Ivan Nađ nestao prije četiri dana! Slavonskobrodski HGSS: ’Ako znate nešto, javite na 192’
Foto: Ministarstvo unutarnjih poslova

Svi koji znaju nešto više o ovom nestanku, mogu podatke dojaviti na 192, 112 ili na dežurni telefon HGSS Stanice +385 91 355 5600

Ivan Nađ, 73-godišnjak je za kojim već nekoliko dana traga slavonskobrodski HGSS.

Muškarac se 5. kolovoza iz Gornje Vrbe kod Slavonskog Broda, s adrese svog prebivališta, biciklom uputio u nepoznatom smjeru. U trenutku nestanka Ivan Nađ bio je odjeven u duge šarene hlače, a na nogama je imao papuče ili cipele.

Svi koji znaju nešto više o ovom nestanku, mogu podatke dojaviti na 192, 112 ili na dežurni telefon HGSS Stanice +385 91 355 5600.

