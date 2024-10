Penava o Suverenistima: 'Očito su imali puno veće apetite, pozivam ih otvorenih ruku...'

Ivan Penava, gradonačelnik i predsjednik Domovinskog pokreta, gostovao je u Dnevniku HTV-a gdje je govorio o vukovarskoj političkoj sceni. Komentirao je kako su Suverenisti na sjednici gradskog vijeća istaknuli kako je glavni razlog potencijalni dogovor za predstojeće lokalne izbore između Domovinskog pokreta i HDZ-a s čim je upoznao i zamjenika iz redova Hrvatskih suverenista. Istaknuo je kako je Hrvatskim suverenistima ponudio suradnju, a oni su to odbili.

- Očito su imali puno veće apetite. Nažalost, odlučili su u trenutku kad je Domovinski pokret na nacionalnoj razini uspio nakon dva mandata i nakon osam godina maknuti SDSS iz vlasti, kad pripremamo zakon kojim ćemo maknuti spomenik četničkom vojvodi Šoškočaninu, onda imamo desnicu koja na ovaj način postupa pred studeni mjesec u Vukovaru i pokušava skrenuti svjetla reflektora na sebe. I dalje ih pozivam širom otvorenih ruku da budu dio priče stabilnog Vukovara, a ne da se druže s opskurnim tipovima poput Marija Radića, ljudi koji su služili u agresorskoj vojsci JNA prilikom bitke za Vukovar. To se krije iza te priče - rekao je.

Osvrnuo se na glasine da je već dogovoreno s HDZ-om oko zajedničkog izlaska na lokalne izbore. Kazao je kako je definirano da će kao Domovinski pokret poduzeti sve što su poduzimali više od deset godina da bude stabilna situacija u Vukovaru.

- Da imamo situaciju koja će omogućiti dizanje standarda vukovarskih građana i unaprjeđenje grada. Konstelacije o kojima pričamo su na tom tragu cijelo vrijeme. Razgovaram sa svim akterima na političkoj sceni i unutar Vukovara. Bio bih neozbiljan da nisam to partnerstvo nudio i dosadašnjim koalicijskim partnerima. Misle da mogu bolje. Mislim da su mogli pričekati mjesec dana i prolazak Kolone sjećanja, a onda objaviti ovu informaciju. Još bi bolje bilo da su pričekali predizbornu kampanju, drugi i treći mjesec, da su mislili na svoje ljude koji su u sustavu i da smo u miru to izgurali, pa taman da smo se razišli, ali onako kako to i dolikuje dugogodišnjim partnerima - rekao je Penava.

Osvrnuo se i na dolazak zamjenika glavnog tajnika NATO-a.

- Meni je sve jasno. Ako nekome nije jasno, onda ne znam čemu protivljenje oko dolaska drugog čovjeka NATO saveza u naš parlament. Stav Domovinskog pokreta bio je jasan i kad se nismo slagali s HDZ-om i kad se slažemo s HDZ-om. Na obuku bilo koje od oružanih strana u sukobu na hrvatskom teritoriju nikad ne bi pristali. Ali da kao saveznici i članica NATO saveza pristanemo na jedan minimum - da pošaljemo dvoje do pet instruktora u Njemačku i pružimo tako podršku Ukrajini uz sve drugo što Hrvatska čini da pomogne u tom nepravednom i nametnutom ratu ukrajinskom narodu, mislim da je to minimum na koji moramo pristati, ako želimo biti pouzdan saveznik - naglasio je.